Le PMI composite de la zone euro au plus haut depuis mai 2023
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 10:13
Tandis que l'expansion de l'activité s'est accélérée dans le secteur des services (dont l'indice est passé de 53 à 53,6), la hausse de la production a ralenti dans le secteur manufacturier pour afficher son rythme le plus faible depuis 9 mois.
Les nouvelles affaires obtenues par les entreprises du secteur privé de la zone euro ont augmenté pour un 4e mois consécutif en novembre, et leurs effectifs ont augmenté pour la 8e fois au cours des 9 derniers mois.
Les perspectives d'activité à douze mois se sont améliorées en novembre dans le secteur privé de la zone euro. Enfin, les données composites sur les prix ont mis en évidence une accentuation des tensions sur les coûts.
A lire aussi
-
Le mécontentement grandit en Indonésie face à la lenteur de l'aide, dans des régions parfois encore isolées où plus de 800 personnes ont été tuées dans les inondations qui ont frappé également le Sri Lanka pour un bilan total dépassant les 1.300 morts. Les pluies ... Lire la suite
-
Le négociateur ukrainien Roustem Oumerov devrait se rendre à Bruxelles mercredi pour des discussions avec des responsables européens et pourrait ensuite se rendre aux Etats-Unis, a-t-on appris d'une source proche du dossier. Selon cette même source, le président ... Lire la suite
-
L'activité du secteur privé en France a renoué avec la croissance en novembre pour la première fois depuis août 2024, soutenue par la reprise des services, selon l'indice PMI composite publié mercredi par l'agence de notation S&P Global et la Hamburg Commercial ... Lire la suite
-
Un accord a été trouvé mercredi entre eurodéputés et Etats européens pour interdire toutes les importations de gaz russe dans l'UE à l'automne 2027, afin de priver Moscou d'une manne qui finance sa guerre en Ukraine. "C'est l'aube d'une nouvelle ère, celle de l'indépendance ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer