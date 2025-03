Le PMI Composite américain porté par les services (ABN Amro)

Le secteur manufacturier est " plus sensible aux taux encore relativement élevés de la Fed ", souligne le gérant.

(AOF) - "L'indice PMI composite a surpris à la hausse, porté par le secteur des services, qui connaît un rebond après deux mois de baisse", relève Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions à la suite de la publication des PMI pour le mois de mars aux Etats-Unis. "Le secteur manufacturier est revenu en territoire de contraction puisque l'effet positif de l'anticipation des droits de douane commence à s'estomper", tandis que "l'écart entre le secteur manufacturier et celui des services se creuse à nouveau".

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.