Le PMI britannique bascule en zone de contraction, les perspectives s'assombrissent

(Zonebourse.com) - Après 12 mois consécutifs de croissance, l'activité dans le secteur privé britannique s'est contractée en mai sous l'effet d'un net ralentissement dans les services, montrent jeudi les premiers résultats de l'enquête de S&P Global réalisée auprès des directeurs d'achats du Royaume-Uni.

L'indice PMI composite flash est retombé à 48,5 ce mois-ci, contre 52,6 en avril, marquant un creux de 13 mois, alors que les analystes l'attendaient à 51,6.

Pour mémoire, un résultat inférieur à 50 points indique une contraction de l'activité.

Dans les services, l'indice PMI préliminaire s'établit à 47,9, un plus bas de plus de cinq ans, après 52,7 le mois précédent. Le consensus l'anticipait à 51,7.

Celui mesurant l'activité dans le secteur de l'industrie manufacturière a mieux résisté, se maintenant à 53,7 tout comme au mois d'avril.

La situation pourrait encore se détériorer

Pour Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence, ces données sont de nature à alimenter les craintes d'une possible récession.

Selon ses calculs, ces chiffres laissent entrevoir une contraction de l'économie à un rythme trimestriel de 0,2%, ce qui tranche radicalement avec la croissance solide du début d'année, non seulement du fait de la persistance de la guerre au Moyen-Orient, mais aussi des incertitudes autour de la politique intérieure qui freinent mécaniquement les dépenses, les embauches et les investissements.

"Et la situation pourrait bien s'aggraver dans les prochains mois", prévient-il. "En effet, l'activité manufacturière a été temporairement portée par des stocks de précaution, mais ce coup de pouce va inévitablement s'essouffler une fois que les entrepôts seront pleins", avertit-il.

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