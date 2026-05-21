"C'est spectaculaire!": Paris découvre le Pont Neuf emballé par JR

Le Pont Neuf à Paris totalement transformé par l'artiste JR, le 21 mai 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Intrigués et enthousiastes, Parisiens et touristes ont exprimé jeudi leur surprise en découvrant le Pont Neuf totalement transformé dans la nuit par l'artiste JR, en cours d'installation d'une "caverne" éphémère qui sera ouverte au public à partir du 6 juin.

"C'est quand même spectaculaire!", s'est exclamé Caroline Masson, une Parisienne de 45 ans, en regardant le nouveau visage du plus vieux pont de la capitale.

En cette matinée ensoleillée, les curieux étaient nombreux à s'arrêter sur les berges de la Seine pour découvrir la structure gonflable en toile qui a pris forme durant la nuit. Elle dessine en trompe-l'œil l'aspect rocheux d'une grotte en mêlant le blanc, le noir et différentes nuances de gris.

Les dimensions de l'œuvre sont imposantes: 120 m de long, 20 m de large, 2.400 m2 de surface au sol et une hauteur oscillant entre 12 et 18 m.

"C'est assez surprenant. On est intrigué et on s'imagine des montagnes, des Alpes... C'est tellement en contraste avec l'architecture de Paris", témoigne Stéphanie Da Cruz, une Parisienne de 37 ans interrogée par l'AFP.

"Ca change le décor et ça se voit beaucoup parce qu'il n'y a que de la vieille pierre ici. Donc je trouve ça génial", s'enthousiasme aussi Claire Bétille, 35 ans, qui étudie l'architecture.

"La Caverne" est un hommage à Christo et Jeanne-Claude, le couple d'artistes, aujourd'hui décédés, qui avait emballé le Pont Neuf de tissu en 1985, attirant des millions de visiteurs.

Le Pont Neuf à Paris totalement transformé par l'artiste JR, le 21 mai 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Pour JR, cette œuvre éphémère doit "juxtaposer le brut et le sauvage à l'élégance raffinée de Paris, créant ainsi un dialogue entre le passé et le présent".

Devenu célèbre avec ses collages photographiques XXL, l'artiste de 43 ans dit s'intéresser depuis longtemps au thème de la caverne, qui "nous rattache à l'histoire de l'humanité, quels que soient les continents".

"Il y a aussi une espèce d'inconnu, de peur, de rentrer dans une caverne et, en même temps, de fascination", a-t-il expliqué à l'AFP.

- "Comme les Alpes à Paris" -

Du 6 au 28 juin, les curieux et les passants pourront emprunter à pied gratuitement la Caverne 24H sur 24, une expérience "immersive" dont l'univers sonore a été confié au musicien électro Thomas Bangalter, ex-membre du duo Daft Punk.

D'ici là, seront finalisés dans les prochaines semaines l'aménagement de l'intérieur de la Caverne ainsi que l'organisation de ses accès depuis l'île de la Cité et les quais de la rive droite.

Les organisateurs attendent de nombreux curieux, notamment des touristes étrangers, le Pont Neuf étant une étape incontournable entre le musée du Louvre et la cathédrale Notre-Dame.

Le Pont Neuf à Paris totalement transformé par l'artiste JR, le 20 mai 2026 ( AFP / JOEL SAGET )

"Je ne suis pas un grand fan de l'art contemporain et j'aime Paris comme elle est. Mais je dois admettre que c'est fascinant", témoigne Vince, un touriste américain de 76 ans venu de New York. "C'est un petit peu comme avoir les Alpes à Paris", selon lui.

Pour Peter Stuart, un Canadien de 61 ans, "la façon avec laquelle Paris joue avec la ville est extraordinaire".

La capitale française a pris l'habitude d'accueillir des projets d'art contemporain spectaculaires, comme l'emballage de l'Arc de Triomphe en 2021, œuvre posthume de Christo et Jeanne-Claude, ou la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024.

Paris est "devenue l'une des villes les plus ouvertes à l'art monumental. C'est une cité vivante, où l'histoire continue de s'écrire", s'est félicité JR, qui a déjà réalisé dans sa ville natale un gigantesque collage autour de la pyramide du Louvre en 2019 et recouvert l'Opéra d'une autre "caverne" en 2023.

La Caverne est "financée par du mécénat privé, sans recours à des fonds publics", selon la fondation qui représente Christo et Jeanne-Claude, qui porte le projet.