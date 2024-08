Le plus gros contrat de Mars conclu par une famille secrète aux poches bien garnies

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte du texte pour ajouter le mot manquant au paragraphe 4) par Abigail Summerville

Les habitants de McLean, en Virginie, plaisantent souvent sur le fait que l'organisation la plus secrète ayant son siège dans leur banlieue de Washington D.C. n'est pas l'Agence centrale de renseignement, mais une entreprise de confiserie et de produits pour animaux de compagnie.

Ici, la deuxième famille la plus riche des États-Unis dirige Mars Inc, fabricant des bonbons M&M's et des aliments pour animaux Pedigree, dans un bâtiment anodin sans logo ni autre signe d'identification. Les bureaux de la CIA, en revanche, ont même un panneau de sortie de promenade.

Forbes estime la valeur nette des membres de la famille Mars à 117 milliards de dollars, ce qui n'est dépassé aux États-Unis que par la richesse de la famille Walton, estimée à 267 milliards de dollars. Les Walton possèdent l'omniprésente chaîne de magasins Walmart WMT.N . La grande majorité de la fortune de la famille Mars provient de l'entreprise éponyme, l'un des rares conglomérats à avoir renoncé à une cotation en bourse au profit du secret. L'entreprise affirme que cela lui permet de prendre des décisions à long terme sans se soucier des investisseurs qui examinent ses résultats chaque trimestre.

Le fait d'être une société privée signifie également qu'en cas d'acquisition majeure, Mars n'est pas soumise à la pression des marchés boursiers qui l'obligent à déprécier ses actifs, ce qui lui donne une plus grande propension au risque, comme le montrent des entretiens avec plus d'une douzaine de personnes au fait de sa stratégie. Les entretiens avec ces personnes, qui ont requis l'anonymat en raison des restrictions de confidentialité auxquelles elles sont soumises, ont permis de comprendre comment Mars, qui dispose de liquidités abondantes et domine les catégories de produits alimentaires dans lesquelles elle est active, a décidé de placer son plus grand pari d'expansion - l'acquisition pour 36 milliards de dollars du fabricant de snacks et de céréales Kellanova K.N qu'elle a annoncée mercredi .

Les porte-parole de Mars et de Kellanova ont refusé de commenter les détails de leurs négociations. L'opération est le point culminant d'une série d'opérations menées par Mars au cours des trois dernières décennies, totalisant au moins 185 transactions d'une valeur totale de 81 milliards de dollars, selon les informations communiquées par la société d'études de marché Dealogic, qui a vérifié et les a compilées.

DES TRANSACTIONS PROLIFIQUES

Le fer de lance de cette expansion par le biais d'acquisitions au cours des trois dernières décennies a été Valerie Mars, l'arrière-petite-fille de 65 ans de Franklin Clarence Mars, qui a créé l'entreprise en tant que fabrique de bonbons en 1911, selon des personnes familières de l'affaire.

Alors que la plupart des membres de la famille Mars se sont retirés de l'entreprise et ont installé des lieutenants de confiance à la barre, Valerie est restée et a aidé à mener la plupart des grandes transactions de l'entreprise, y compris l'achat du fabricant de chewing-gum Wm. Wrigley Jr. Company en 2008 pour 23 milliards de dollars, une transaction soutenue financièrement par Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett.

En conséquence, les ventes nettes annuelles de l'entreprise sont passées d'un peu plus de 10 milliards de dollars lorsque Valerie Mars l'a rejointe en 1996 à plus de 50 milliards de dollars cette année. Alors qu'elle se préparait à quitter son poste de vice-présidente senior du développement de l'entreprise à la fin de l'année, Valerie Mars a aidé le directeur général de l'entreprise, Poul Weihrauch, qui a mené les négociations avec le directeur général de Kellanova, Steve Cahillane, ont déclaré les sources.

La société à l'origine des Snickers et des Twix détenait déjà une part de marché importante dans les catégories du chocolat, des chewing-gums et des aliments pour animaux de compagnie, et cherchait à investir dans de nouveaux secteurs d'activité, tels que les snacks salés et les céréales à l'échelle internationale, où Kellanova, producteur de Pringles, Cheez-It et Kellogg's corn flakes, est très présent, ont déclaré les sociétés. Bien que certains rivaux de Mars aient également envisagé une transaction pour Kellanova, ils ne pouvaient pas se sentir à l'aise avec le prix d'achat demandé ou le long examen réglementaire prévu, ont déclaré les sources. Mars et Kellanova espèrent que les autorités concurrence autoriseront l'opération en raison du chevauchement limité de leurs produits au cours du premier semestre 2025, mais elles se sont donné jusqu'à deux ans pour la mener à bien en cas d'examen prolongé, selon un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse).

DE GRANDS ESPOIRS POUR LA SCISSION Les négociations entre les deux sociétés ont commencé au cours des derniers mois, après que Kellanova a achevé sa scission de WK Kellogg KLG.N , qui s'est retrouvée avec les activités céréalières de la société mère en Amérique du Nord , ont déclaré les sources.

M. Cahillane et le conseil d'administration de Kellanova plaçaient de grands espoirs dans les actions de la nouvelle société, et Mars ne pensait pas qu'elles pourraient répondre à leurs attentes en matière de prix, ont ajouté les sources. Mais les actions de Kellanova ont connu des difficultés après la scission en octobre, se négociant en dessous de leur prix d'introduction pendant la majeure partie du temps écoulé depuis, les investisseurs s'inquiétant de l'inflation des prix et de l'impact des médicaments amaigrissants sur la demande des consommateurs. Ce n'est que lorsque l'entreprise basée à Chicago a relevé ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfices organiques au début du mois et que Reuters a ensuite rapporté que Mars cherchait à acquérir Kellanova que la valeur des actions a augmenté d'environ un tiers.

Le prix d'achat que Mars a fini par offrir, équivalent à 16,4 fois le flux de trésorerie ajusté sur 12 mois de Kellanova, était conforme à d'autres transactions récentes dans le secteur, et suffisant pour convaincre les actionnaires de la société, le W.K. Kellogg Foundation Trust et les Gunds - une autre famille fortunée - de soutenir l'opération, ont déclaré les sources. La plupart des concurrents de Mars n'avaient pas les poches assez profondes pour réaliser une transaction de cette ampleur. Mars disposait de 6,6 milliards de dollars de liquidités à la fin du mois de décembre et de 4 milliards de dollars de lignes de crédit, selon l'agence de notation S&P Global. Elle a également convaincu les banques de lui prêter jusqu'à 29 milliards de dollars pour l'opération, selon un document déposé auprès de la SEC. Les dividendes annuels de Mars ne s'élèvent qu'à environ 600 millions de dollars, ce qui est bien inférieur, en pourcentage de son flux de trésorerie, à ce que versent la plupart de ses homologues du secteur des biens de consommation emballés, selon S&P, et reflète la volonté de la famille de réinvestir dans l'entreprise.