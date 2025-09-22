Le plus grand syndicat ferroviaire américain approuve la fusion entre Union Pacific et Norfolk Southern après la signature d'un accord sur l'emploi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le plus grand syndicat de cheminots des États-Unis, SMART, a déclaré lundi qu'il soutiendrait le projet de fusion de 85 milliards de dollars entre Union Pacific

UNP.N et Norfolk Southern NSC.N après avoir obtenu des garanties de protection de l'emploi pour ses membres.

Le rachat le plus important jamais réalisé dans le secteur, qui vise à créer le premier chemin de fer transcontinental aux États-Unis, a reçu le soutien de la Maison Blanche, alors qu'Union Pacific et Norfolk Southern s'apprêtent à déposer une demande officielle de fusion auprès du Surface Transportation Board.

La division transport de SMART, l'Association internationale des travailleurs du métal en feuille, de l'air, du rail et du transport, avait déjà fait part de son intention de s'opposer à à la fusion transcontinentale, en invoquant des préoccupations quant à l'impact sur les travailleurs et les infrastructures des États-Unis.

"Les membres de SMART-TD travaillant dans le service des trains et des chefs de triage bénéficieront d'une protection de l'emploi pendant toute la durée de leur carrière à la suite de la transaction", a déclaré le syndicat.

"Union Pacific s'est engagé à ce que ces employés ne subissent pas de licenciements involontaires à la suite de la fusion."

Norfolk Southern et Union Pacific avaient précédemment déclaré qu'ils avaient l'intention de préserver les emplois syndiqués et qu'ils visaient à devenir le chemin de fer le plus sûr du pays.

SMART représente 230 000 membres dans plusieurs secteurs, dont le transport, la construction et l'industrie manufacturière.