Le plus grand réseau électrique américain prévoit de pallier les pénuries d'électricité de plus en plus importantes face à l'explosion de la demande des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Article entièrement réécrit, avec des précisions sur chaque projet et le contexte des pénuries d'électricité) par Laila Kearney et Kavya Balaraman

PJM Interconnection, le plus grand gestionnaire de réseau électrique des États-Unis qui dessert un cinquième de la population américaine, a annoncé cette semaine son intention de soumettre des projets aux autorités fédérales de régulation afin de combler l’écart croissant entre l’offre d’électricité sur son réseau et la demande, principalement générée par les centres de données.

L’opérateur de réseau, qui dessert 13 États américains de la région du Mid-Atlantic et du Midwest, prévoit de soumettre deux propositions à la Commission fédérale de régulation de l’énergie (FERC) afin de garantir davantage d’électricité et de gérer la demande croissante sur le réseau, a indiqué PJM lundi soir.

L’une de ces propositions met en place un processus d’« approvisionnement de secours pour garantir la fiabilité », visant à faire correspondre l’offre aux besoins en électricité des centres de données qui n’ont pas été couverts par des contrats à long terme. Cet approvisionnement de secours ponctuel débuterait le 30 septembre et se poursuivrait jusqu’au 21 octobre, les résultats devant être publiés en décembre, a précisé PJM.

PJM cherche depuis un certain temps des moyens de mettre en service davantage de capacités de production afin de répondre à la demande d’électricité en forte croissance, due en grande partie à l’expansion des centres de données dans la région. L’organisme prévoit que la demande des nouveaux clients « très grands consommateurs d’énergie » augmentera d’environ 70 gigawatts d’ici 2038.

À titre de référence, un gigawatt permet d’alimenter environ 750 000 foyers.

L’objectif de ce processus d’approvisionnement de secours serait de pallier les déficits d’offre constatés lors des dernières enchères d’électricité de PJM.

Lors de sa vente aux enchères annuelle de capacité organisée ce mois-ci, les prix de l’électricité ont atteint le plafond fixé à 325 dollars par mégawatt-jour. Malgré ces prix élevés, destinés à encourager la construction de nouvelles centrales électriques, PJM n’a pas réussi à atteindre son objectif de fiabilité d’environ 6,8 gigawatts pour répondre à la demande prévue — un déficit plus important que celui constaté lors de la précédente vente aux enchères —, ce qui accroît le risque de coupures de courant sur le réseau.

La deuxième proposition que le conseil d’administration de PJM a chargé son personnel de soumettre à la FERC viserait à créer un registre des centres de données et autres très gros consommateurs d’énergie, qui permettrait de suivre l’emplacement et la consommation d’électricité de ces installations.

Pour les centres de données qui ne produisent pas leur propre électricité, PJM propose de pouvoir couper temporairement l’alimentation électrique de ces sites en cas de pression extrême sur le réseau, afin d’éviter des coupures de courant tournantes. PJM a toutefois précisé qu’il n’avait pas la capacité de limiter lui-même cette consommation d’électricité et qu’il aurait besoin de la coopération des gouvernements des différents États.