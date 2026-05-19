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Le plus grand centre de données de Microsoft en Inde devrait entrer en service mi-2026, selon un responsable
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 15:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute un graphique) par Aditya Soni et Abhirami G

Le plus grand centre de données de Microsoft MSFT.O en Inde devrait ouvrir ses portes d'ici mi-2026, a déclaré mardi le directeur national de la société, alors que le géant technologique investit massivement pour renforcer sa position sur l'un des plus grands marchés mondiaux des services d'intelligence artificielle.

Il existe une « demande massive » pour les services cloud Azure et l'assistant IA Copilot 365, proposé à 30 dollars par mois, dans le pays, a déclaré à Reuters Puneet Chandok, président de Microsoft Inde et Asie du Sud.

À l'instar de ses concurrents Alphabet GOOGL.O et Amazon

AMZN.O , Microsoft considère l'Inde comme un marché potentiellement rentable pour l'IA grâce à ses plus d'un milliard d'internautes et à son vivier de talents dans le domaine des technologies de pointe.

Il est crucial de conquérir ce marché, car l’entreprise cherche à prouver aux investisseurs que son pari massif sur l’IA portera ses fruits.

La société a annoncé à la fin de l’année dernière qu’elle investirait 17,5 milliards de dollars en Inde, son plus gros investissement en Asie, en plus des 3 milliards de dollars promis pour le début de l’année 2025.

Cela inclut un nouveau centre de données dans le pôle technologique d’Hyderabad, dans le sud du pays, où Microsoft est déjà très présent.

« C'est nous qui concrétisons cela rapidement, nous sommes les plus rapides à nous lancer », a déclaré M. Chandok à propos de l'extension du parc de centres de données de l'entreprise, ajoutant que le site d'Hyderabad serait le plus grand en Inde sans toutefois en dévoiler la capacité exacte.

Cette nouvelle capacité servira une clientèle croissante pour les services d’IA en Inde. Microsoft compte parmi les clients de Copilot les géants de l’informatique Infosys

INFY.NS , Cognizant CTSH.O et Tata Consultancy Services

TCS.NS , avec environ 50 000 licences chacun.

M. Chandok a également déclaré que les activités en Inde contribuent aux fonctionnalités d'IA que Microsoft déploie à l'échelle mondiale. L'entreprise emploie plus de 22 000 personnes dans le pays, réparties dans différentes villes.

Le recrutement de personnel pour développer ces fonctionnalités devient de plus en plus difficile, la demande dépassant l'offre, ce qui provoque une « guerre des talents », a déclaré M. Chandok.

« Les défis en Inde sont les mêmes que partout ailleurs dans le monde. »

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