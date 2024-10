Le PLF 2025 veut raboter l'avantage fiscal des locations meublées

AOF - EN SAVOIR PLUS

Pour les rédacteurs du PLF, cette niche est "susceptible d'entretenir un déport des loueurs nus vers la location meublée et, ainsi, l'attrition de l'offre de logements affectés à la résidence principale", en "incitant à la location meublée de courte durée et à vocation touristique".

(AOF) - L’article 24 du projet de loi, de finances présenté jeudi par le gouvernement français vise à "corriger une spécificité" du régime fiscal de la location meublée non professionnelle (LMNP) qui "contribue aux tensions sur le marché locatif". Il s’agit d’en finir avec "le biais fiscal en faveur du régime de la LMNP" qui "concourt à renforcer les incitations économiques en faveur de la location de courte durée" de type Airbnb.

