Le plan de relance chinois n'inversera pas la tendance (J. Safra Sarasin)

(AOF) - Les mesures de soutien à l’économie annoncées par le gouvernement chinois "stabiliseront probablement la croissance à court terme", estime J Safra Sarasin, mais elles "ne vont pas inverser rapidement la dynamique économique ni arrêter la correction du marché immobilier". Le plan de 2 000 milliards de renminbi est "loin d’être un ‘bazooka’ selon les normes historiques", et "un plan beaucoup plus important avec des transferts sociaux rendus permanents serait plus efficace."

Étant donné que l'inflation reste proche de zéro et l'inflation des prix à la production proche de -2 %, les taux d'intérêt réels en Chine "restent élevés", souligne le gérant.

En outre si la baisse des taux hypothécaires pour les emprunteurs pourrait libérer des liquidités et permettre à ces ménages de dépenser, "l'ampleur de la relance, qui s'élève à 0,1 % du PIB, est trop faible pour faire une différence".