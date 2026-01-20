Le plan de l'UE visant à éliminer progressivement les technologies à haut risque s'attire les foudres de l'entreprise chinoise Huawei

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission européenne annonce de nouvelles mesures en matière de cybersécurité

Inclut l'élimination progressive des équipements provenant de fournisseurs "à haut risque"

Les restrictions proposées visent les technologies chinoises

(Ajout des commentaires de Huawei et de Connect Europe) par Foo Yun Chee

L'UE prévoit d'éliminer progressivement les composants et les équipements provenant de fournisseurs à haut risque dans les secteurs critiques, selon un projet de proposition publié par Bruxelles mardi, une décision critiquée par la société chinoise Huawei, qui devrait figurer parmi les entreprises concernées.

Ces mesures, présentées par la Commission européenne dans le cadre de la révision de la loi européenne sur la cybersécurité, font suite à l'augmentation des cyberattaques et des ransomwares, ainsi qu'aux préoccupations croissantes concernant l'ingérence étrangère, l'espionnage et la dépendance de l'Europe à l'égard de fournisseurs de technologies non européens.

La Commission, l'organe exécutif de l'Europe des 27, n'a cité aucun nom d'entreprise ou de pays.

L'Europe a toutefois renforcé sa surveillance des technologies chinoises. L'Allemagne a récemment nommé une commission d'experts chargée de réévaluer sa politique commerciale à l'égard de Pékin et a interdit l'utilisation de composants chinois dans les futurs réseaux de télécommunications 6G.

Les États-Unis ont interdit l'approbation de nouveaux équipements de télécommunications provenant de Huawei et de son rival chinois ZTE 000063.SZ en 2022 et ont exhorté leurs alliés européens à faire de même.

LES NOUVELLES MESURES RENFORCENT LA SÉCURITÉ ET LA SOUVERAINETÉ TECHNOLOGIQUE, SELON L'UE

"Avec le nouveau paquet sur la cybersécurité, nous disposerons des moyens nécessaires pour mieux protéger nos chaînes d'approvisionnement critiques (technologies de l'information et de la communication), mais aussi pour lutter de manière décisive contre les cyberattaques", a déclaré Henna Virkkunen, responsable de la technologie au sein de l'UE.

Huawei s'est fait l'écho des critiques formulées précédemment par le ministère chinois des affaires étrangères.

"Une proposition législative visant à limiter ou à exclure les fournisseurs non européens sur la base du pays d'origine, plutôt que sur la base de preuves factuelles et de normes techniques, viole les principes juridiques fondamentaux d'équité, de non-discrimination et de proportionnalité de l'UE, ainsi que ses obligations dans le cadre de l'OMC (World Trade Organization) ", a déclaré un porte-parole de Huawei.

"Nous suivrons de près l'évolution du processus législatif et nous nous réservons le droit de sauvegarder nos intérêts légitimes", a-t-elle ajouté.

Les nouvelles mesures s'appliqueront à 18 secteurs clés identifiés par la Commission, notamment les équipements de détection, les véhicules connectés et automatisés, les systèmes d'approvisionnement et de stockage de l'électricité, les systèmes d'approvisionnement en eau, ainsi que les drones et les systèmes de contre-drones. Les services cloud, les appareils médicaux, les équipements de surveillance, les services spatiaux et les semi-conducteurs sont également classés comme critiques.

L'UE a adopté une "boîte à outils" de sécurité pour la 5G en 2020 afin de limiter l'utilisation de fournisseurs perçus comme étant à haut risque, tels que Huawei, en raison de craintes de sabotage ou d'espionnage. Certains pays n'ont pas encore retiré ces équipements en raison de leur coût de remplacement élevé.

Selon les propositions présentées mardi, les opérateurs de téléphonie mobile disposeront de 36 mois à compter de la publication de la liste des fournisseurs à haut risque pour éliminer progressivement les composants clés. Les périodes d'élimination progressive pour les réseaux fixes, y compris les fibres optiques et les câbles sous-marins, ainsi que les réseaux satellitaires, seront annoncées ultérieurement.

"Il s'agit d'une étape importante pour garantir notre souveraineté technologique européenne et assurer une plus grande sécurité pour tous", a déclaré Henna Virkkunen.

Les restrictions imposées aux fournisseurs de pays considérés comme présentant des risques en matière de cybersécurité ne prendront effet qu'après une évaluation formelle des risques lancée par la Commission ou par au moins trois pays de l'UE. Toute mesure serait fondée sur une analyse du marché et des évaluations d'impact.

Le groupe de pression Connect Europe, spécialisé dans les télécommunications, a averti que les propositions alourdiraient la charge pesant sur le secteur, les coûts réglementaires supplémentaires se chiffrant en milliards d'euros.

La loi sur la cybersécurité actualisée doit encore être négociée avec les gouvernements de l'UE et le Parlement européen dans les mois à venir avant de devenir une loi.