Le plan de dépenses de 25 milliards de dollars de Tesla met à l'épreuve la confiance des investisseurs dans les paris non prouvés sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Tesla augmente ses dépenses d'investissement pour 2026 à plus de 25 milliards de dollars et prévoit un flux de trésorerie disponible négatif

* Les analystes soulignent le manque d'activités établies à forte marge de Tesla par rapport à ses pairs des grandes technologies

* Le scepticisme persiste quant aux rendements de robotaxis et de la robotique

(Mise à jour des actions au paragraphe 5) par Akash Sriram et Abhirup Roy

Le directeur général de Tesla TSLA.O , Elon Musk, demande aux investisseurs de faire un acte de foi sur ses paris coûteux dans la technologie de conduite autonome et les robots humanoïdes qui n'ont pas encore généré de revenus significatifs.

Cela soulève une question clé pour les investisseurs: les dépenses croissantes de Tesla peuvent-elles être justifiées sans le type de moteurs de trésorerie établis et à forte marge qui permettent aux sociétés du secteur des grandes technologies de financer des investissements plus importants?

"Si vous estimez, comme Elon Musk, qu'Optimus sera en fin de compte leur plateforme la plus valable et la plus créatrice de valeur, et si vous êtes sceptique, alors les dépenses n'ont pas de sens et ce n'est probablement pas un bon investissement", a déclaré Seth Goldstein, un analyste de Morningstar, à propos du robot humanoïde de Tesla, un système encore en développement dont Musk a dit qu'il pourrait être produit en masse.

"Mais si vous pensez qu'Elon Musk a prouvé qu'il pouvait faire des choses apparemment impossibles une réalité, alors vous êtes prêt à faire un acte de foi ici." Les actions du constructeur automobile étaient en baisse de près de 3 % jeudi. Mercredi, Tesla a porté son plan de dépenses d'investissement pour 2026 à plus de 25 milliards de dollars , soit près du triple des 8,53 milliards de dollars de l'année dernière, et plus que les 20 milliards de dollars qu'il prévoyait au début de l'année.

Alors que Musk dépense beaucoup pour redoubler d'efforts dans l'intelligence artificielle, les robotaxis et la robotique, l'entreprise s'attend à un flux de trésorerie disponible négatif pour le reste de l'année, après avoir affiché un excédent surprise de 1,44 milliard de dollars au premier trimestre.

Musk a affirmé que Tesla n'était pas la seule, soulignant les dépenses importantes dans l'ensemble du secteur technologique. Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O consacrent tous des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars à l'infrastructure de l'IA. Mais ces entreprises possèdent des activités cloud et logicielles établies générant des flux de trésorerie importants et récurrents .

Amazon devrait afficher un flux de trésorerie disponible négatif en 2026, ce qui reflète l'ampleur de son cycle d'investissement. Selon les analystes, cette situation diffère de celle de Tesla, car les dépenses d'Amazon s'appuient sur des activités à forte marge, telles que les services Web d'Amazon et la publicité, qui ont l'habitude de transformer les investissements en rendements sur investissement.

Tesla, en revanche, mise sur des activités qui en sont encore à leurs débuts. Son service de robotaxi s'étend progressivement à une poignée de villes américaines, tandis que son Cybercab, un véhicule entièrement autonome dépourvu de commandes manuelles telles qu'un volant ou des pédales de frein, ne devrait commencer à être produit en série que dans le courant de l'année.

Musk a déclaré qu'il était peu probable que l'activité de robotaxi génère des revenus significatifs avant 2027.

"Tesla est tiraillée dans trop de directions différentes à la fois", a déclaré Greg Basich, directeur associé chez Counterpoint Research, en soulignant l'augmentation prévue de ses dépenses d'investissement.