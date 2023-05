Le pivot de la Fed à portée de main

Jerome Powell, le président de la Fed. (Crédits photo : Federal Reserve)

Commentaires de Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez AllianzGi, en amont des réunions de la Fed

La Réserve fédérale américaine devrait annoncer une hausse de taux de 25 pb lors de la réunion du FOMC mercredi 3 mai 2023, ainsi qu'une pause dans le resserrement de sa politique monétaire.

Nous estimons que cette pause devrait amorcer le pivot de la Fed - même si cela ne devrait pas être annoncé comme tel - avec un taux terminal de 5,25 %.

La prise en compte par les investisseurs de la fin du cycle de resserrement monétaire est bullish, et devrait favoriser des stratégies de pentification sur la courbe des taux US.

Les dernières données publiées sur l'économie américaine ne simplifient pas la tâche de la Réserve Fédérale. L'activité décélère substantiellement, comme le montre le chiffre de la croissance au 1er trimestre, inférieur aux attentes à +1,1%, trimestre sur trimestre annualisé. En revanche, l'inflation cœur, mesurée par le déflateur de la consommation des ménages hors alimentation et énergie (core PCE), a surpris en continuant de progresser, à +4,9% au 1er trimestre annualisé (contre +4,4% précédemment et +4,7% attendu). Or ce niveau reste très éloigné de l'objectif de stabilité des prix de la banque centrale. La persistance de niveaux élevés d'inflation devrait renforcer la conviction de la Fed de la nécessité de poursuivre le resserrement en cours des conditions monétaires.

Après 475 pb de hausse dans ce cycle initié en mars 2022, nous attendons donc une hausse supplémentaire de 25 pb lors de la réunion du FOMC le 3 mai. Si cette hausse est parfaitement anticipée par les marchés, et semble ne faire aucun doute, la suite est plus difficile à prédire.

Dans son appréciation de la dynamique inflationniste, la Fed devra intégrer le resserrement des conditions de crédit consécutif aux difficultés des banques régionales américaines, qui devraient se traduire par une contraction significative des prêts bancaires à l'économie dans les prochains mois. Ainsi, nous estimons que la Fed devrait également annoncer une pause dans la hausse des taux, afin de se donner le temps d'évaluer plus finement les conséquences des hausses passées sur la demande, et surtout l'impact des tensions sur les banques régionales en termes d'offre de crédit.

La question principale pour les marchés est de savoir s'il s'agit d'une pause temporaire… ou du vrai pivot de la politique monétaire américaine. Compte tenu des tendances macroéconomiques évoquées, nous opterions pour un réel pivot de la Fed - qui ne serait donc pas annoncé comme tel - avec un taux terminal de 5,25 %.

