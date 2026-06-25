Le PIF saoudien sollicite l'approbation de l'UE pour son accord de 55 milliards de dollars avec EA, en vertu des règles sur les subventions étrangères, décision d'ici le 30 juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du titre: le Fonds public d'investissement saoudien (PIF)

Un groupe d’investisseurs, dont le Fonds public d’investissement saoudien (PIF), a sollicité l'approbation de l'UE en vertu des règles sur les subventions étrangères pour son acquisition, d'un montant de 55 milliards de dollars, du développeur de jeux vidéo Electronic Arts EA.O , comme l’a révélé mercredi un document déposé auprès de la Commission européenne.

Cette opération fait également l’objet d’un examen distinct au titre des règles de l’Union européenne en matière de fusions .

La Commission, qui évaluera l’opération au regard de son règlement sur les subventions étrangères visant à empêcher l’octroi de subventions déloyales provenant de pays tiers à des entreprises cherchant à acquérir des concurrents au sein de l’Union européenne (27 pays) ou à participer à des appels d’offres publics, a fixé au 30 juillet la date limite pour rendre sa décision.

L’autorité de concurrence de l’UE peut autoriser l’opération sans condition à l’issue de son examen préliminaire, ou ouvrir une enquête approfondie si elle nourrit de sérieuses inquiétudes.