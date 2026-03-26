Le PIF d'Arabie saoudite présentera sa stratégie quinquennale dans les prochaines semaines, selon le gouverneur Al-Rumayyan

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Le fonds souverain d'Arabie saoudite, le Public Investment Fund (PIF), dispose d'un portefeuille diversifié et structurellement résistant et présentera sa stratégie pour les cinq prochaines années dans les semaines à venir, a déclaré le gouverneur Yasir Al-Rumayyan lors du sommet FII PRIORITY jeudi.