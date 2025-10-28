Le pick-up "prisé" de Trump devient le symbole des négociations commerciales avec le Japon

Le Japon prévoit d'acheter des camions F-150 pour apaiser les tensions commerciales avec Trump

Les rues japonaises ne sont pas adaptées aux grands pick-up américains, selon un vétéran de l'industrie

Toyota a déjà vendu des voitures GM au Japon sous pression, avec un succès limité

(Ajout d'un commentaire d'un vétéran de l'industrie automobile et d'informations contextuelles sur la Toyota Cavalier) par Trevor Hunnicutt et David Dolan

Longtemps associés à la robustesse américaine, les pick-up tels que le F-150 de Ford

F.N , le modèle le plus vendu, sont désormais devenus un symbole des négociations commerciales internationales, montrant jusqu'où des pays comme le Japon sont prêts à aller pour convaincre le président américain Donald Trump.

Lorsque M. Trump a rencontré la nouvelle Première ministre du Japon, Sanae Takaichi, première femme à occuper ce poste, à Tokyo mardi, un F-150 était garé bien en vue à l'extérieur du palais d'Akasaka.

Les gros pick-up américains sont rares dans la capitale japonaise, où les rues sont étroites et les virages extrêmement serrés.

Mais l'emplacement du F-150, qui n'est généralement pas disponible à la vente au Japon, a envoyé un message clair sur la volonté de Tokyo d'acheter plus de voitures à son allié, une question qui a été un point sensible pour Trump depuis des décennies.

La semaine dernière, Reuters a rapporté que le gouvernement de Takaichi travaillait sur un plan d'achat de camions F-150, une idée initialement lancée par Trump, ainsi que du soja et du gaz.

"C'est très bien. Elle a bon goût", a déclaré M. Trump aux journalistes à bord d'Air Force One, lorsqu'il a été interrogé sur le rapport. "C'est un camion qui a de la gueule"

En août, M. Trump a déclaré que le Japon était prêt à acheter le "très beau" F-150.

Le nombre de F-150 que le Japon prévoyait d'acheter n'était pas clair.

Des sources gouvernementales japonaises ont déclaré à Reuters que les camions finiraient probablement par être utilisés comme chasse-neige, compte tenu de leur taille.

LES VOITURES AMÉRICAINES SONT TROP GRANDES POUR LE JAPON

M. Trump s'est souvent plaint que le Japon et l'Europe refusaient d'accepter les voitures américaines, alors même que les constructeurs japonais et européens vendent chaque année des millions de leurs véhicules aux États-Unis.

Mais la réticence à acheter américain n'a pas grand-chose à voir avec les barrières commerciales. À Tokyo comme à Londres, de nombreux automobilistes considèrent que les voitures de Detroit sont tout simplement trop grosses et trop coûteuses à faire rouler.

Le F-150 ne sera pas la première voiture américaine importée au Japon pour atténuer les frictions commerciales. Il y a trois décennies, Toyota 7203.T a répondu aux pressions américaines en vendant une voiture de taille moyenne de General Motors

GM.N sous sa propre marque au Japon.

La Toyota Cavalier a été lancée en grande pompe, s'est mal vendue et s'est discrètement éteinte après quelques années, a déclaré John Shook, ancien directeur de Toyota et vétéran de l'industrie automobile tant au Japon qu'aux États-Unis.

Selon lui, toute tentative de vendre le F-150 se solderait probablement par le même résultat.

"Ne vous attendez pas à voir des F-150 se promener dans les rues de Tokyo ou transporter des récoltes dans les campagnes. Ils sont trop gros, trop chers, trop gourmands en essence et tout simplement inadaptés. Sans compter que le volant n'est pas du bon côté"

Un tiers des 3,7 millions de nouvelles voitures vendues au Japon l'année dernière étaient des mini-voitures ou des voitures "kei" , de minuscules véhicules qui ne sont pas produits par les constructeurs automobiles américains .

Les voitures étrangères représentaient 6 % des ventes de voitures neuves, les marques européennes figurant parmi les plus vendues, selon les données de l'industrie, tandis que Ford s'est retiré du Japon il y a près de dix ans.

Par ailleurs, M. Trump a déclaré que Toyota 7203.T ouvrirait des usines automobiles aux États-Unis pour un montant de 10 milliards de dollars.

Un porte-parole de Toyota n'était pas immédiatement disponible pour commenter les remarques de M. Trump.