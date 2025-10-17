Le Peuch, PDG de SLB, ne voit pas de rebond majeur de l'activité en Amérique du Nord

(Réécrit tout au long et ajoute des détails de la conférence téléphonique) par Tanay Dhumal

SLB SLB.N ne s'attend pas à une reprise significative de l'activité de forage en Amérique du Nord en raison des coûts de production élevés dans certains bassins de schiste, a déclaré son PDG vendredi, bien que la région ait contribué à des bénéfices supérieurs aux prévisions pour le troisième trimestre.

Le ton prudent du directeur général Olivier Le Peuch intervient alors que l'Administration américaine d'information sur l'énergie prévoit que les prix du pétrole s'établiront en moyenne à 62 dollars le baril au quatrième trimestre et 52 dollars au début de 2026, en raison de la hausse des stocks.

Le directeur général a toutefois déclaré que le trimestre avait été "résilient" malgré un marché pétrolier en surabondance et l'incertitude géopolitique. Il s'attend également à ce que les marchés internationaux soient à l'origine du prochain rebond, une fois que l'offre et la demande se seront rééquilibrées.

Cette reprise sera alimentée par des investissements soutenus dans la capacité pétrolière, des projets d'expansion du gaz et des perspectives constructives pour les développements en eaux profondes, a ajouté Olivier Le Peuch.

Les actions du plus grand fournisseur mondial de services pétroliers ont chuté de 3 % à la mi-journée.

Le chiffre d'affaires international de SLB, qui représente environ 80 % de son chiffre d'affaires total, a chuté de 7 % à 6,92 milliards de dollars au troisième trimestre, en raison de perturbations en Équateur.

Le chiffre d'affaires de l'Amérique du Nord a augmenté de 14 % pour atteindre 1,93 milliard de dollars, grâce à l'intégration des contributions de ChampionX à ses bénéfices.

L'acquisition de ChampionX, pour un montant de 7,75 milliards de dollars, a permis de compenser le ralentissement de l'activité pétrolière dans plusieurs autres régions.

Si l'on exclut l'impact de l'opération, le chiffre d'affaires mondial a baissé de 9 % par rapport à l'année précédente.

Les analystes de Wall Street s'attendent à ce que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre augmente, sous l'impulsion de ChampionX, des marchés internationaux et de la vigueur continue du segment numérique nouvellement divulgué, bien que l'activité mondiale sous-jacente en amont reste faible.

SLB a déclaré qu'elle ne prévoyait pas de nouvelles consolidations au-delà des récentes acquisitions stratégiques.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 69 cents par action, contre 66 cents estimés par les analystes.