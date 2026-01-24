 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le pétrolier Grinch arraisonné par la Marine française dans le golfe de Fos
information fournie par Reuters 24/01/2026 à 21:47

(Actualisé avec arrivée dans le golfe de Fos)

Le pétrolier Grinch, soupçonné d'appartenir à la "flotte fantôme" russe, est arrivé ce samedi dans le golfe de Fos après son arraisonnement jeudi par la Marine française en mer d'Alboran, a-t-on appris de la préfecture maritime de Méditerranée.

"Le bateau est au mouillage" a précisé la préfecture, qui avait auparavant indiqué, dans un communiqué avec la préfecture des Bouches-du-Rhône, que le pétrolier serait maintenu à la disposition du procureur de la République de Marseille, dans le cadre de l'enquête préliminaire pour défaut de pavillon.

"Afin de poursuivre les investigations dans des conditions de sûreté et de sécurité satisfaisantes, des zones d'exclusion nautique (500 m) et aérienne (1,5 Nq, 1000 pieds) ont été définies autour du navire au mouillage", était également indiqué dans le communiqué.

Emmanuel Macron avait annoncé jeudi que le navire avait été arraisonné en "haute mer" et ajouté qu'une enquête judiciaire avait été ouverte.

La France avait retenu en octobre dernier le pétrolier Boracay, battant pavillon béninois et soupçonné d'appartenir également à la "flotte fantôme" russe avant de l'autoriser finalement à quitter le port de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

(Reportage Marc Leras; avec la contribution de Benoît Tessier; rédigé par Claude Chendjou)

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

Gaz naturel
5,28 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
66,19 USD Ice Europ +2,78%
Pétrole WTI
61,29 USD Ice Europ +2,73%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank