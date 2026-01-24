Le pétrolier Grinch arraisonné par la Marine française dans le golfe de Fos

(Actualisé avec arrivée dans le golfe de Fos)

Le pétrolier Grinch, soupçonné d'appartenir à la "flotte fantôme" russe, est arrivé ce samedi dans le golfe de Fos après son arraisonnement jeudi par la Marine française en mer d'Alboran, a-t-on appris de la préfecture maritime de Méditerranée.

"Le bateau est au mouillage" a précisé la préfecture, qui avait auparavant indiqué, dans un communiqué avec la préfecture des Bouches-du-Rhône, que le pétrolier serait maintenu à la disposition du procureur de la République de Marseille, dans le cadre de l'enquête préliminaire pour défaut de pavillon.

"Afin de poursuivre les investigations dans des conditions de sûreté et de sécurité satisfaisantes, des zones d'exclusion nautique (500 m) et aérienne (1,5 Nq, 1000 pieds) ont été définies autour du navire au mouillage", était également indiqué dans le communiqué.

Emmanuel Macron avait annoncé jeudi que le navire avait été arraisonné en "haute mer" et ajouté qu'une enquête judiciaire avait été ouverte.

La France avait retenu en octobre dernier le pétrolier Boracay, battant pavillon béninois et soupçonné d'appartenir également à la "flotte fantôme" russe avant de l'autoriser finalement à quitter le port de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

(Reportage Marc Leras; avec la contribution de Benoît Tessier; rédigé par Claude Chendjou)