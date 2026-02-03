Le pétrole se stabilise, les investisseurs tenant compte de l'offre et d'une éventuelle désescalade entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les prix restent stables après l'atténuation des primes de risque géopolitique

La fermeté du dollar américain pèse sur les marchés pétroliers

Alexander Novak prévoit une reprise de la demande de pétrole en mars et avril

Les prix du pétrole se sont stabilisés mardi, après avoir chuté de plus de 4% lors de la session précédente, alors que les participants au marché considéraient les perspectives de l'offre mondiale et la possibilité d'une désescalade des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran. Le Brent LCOc1 a gagné 7 cents à 66,37 dollars le baril à 1048 GMT, tandis que le West Texas Intermediate CLc1 était à 62,27 dollars le baril, en hausse de 13 cents. Plus tôt dans la session, le Brent et le WTI ont chuté à 65,19 $ le baril et 61,12 $ le baril, respectivement, les deux plus bas en une semaine. Le vice-premier ministre russe Alexander Novak a déclaré mardi qu'il y avait actuellement un équilibre sur le marché mondial du pétrole, alors que la demande augmentera progressivement en mars et avril, lorsqu'il a été interrogé sur les plans du groupe OPEP+ concernant sa politique de production. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, dont la Russie, un groupe connu sous le nom d'OPEP+, a convenu de maintenir sa production de pétrole inchangée pour le mois de mars lors d'une réunion qui s'est tenue dimanche. Alexander Novak a également déclaré que la Russie disposait de volumes suffisants de carburant et qu'elle bénéficiait même d'un excédent de carburant. Les prix du pétrole ont chuté de plus de 4 % lundi après que le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran "discutait sérieusement" avec Washington, signe d'une désescalade des tensions avec le membre de l'OPEP. L'Iran et les États-Unis devraient reprendre les négociations nucléaires vendredi en Turquie, ont déclaré lundi à Reuters des responsables des deux parties, et Donald Trump a averti qu'avec les gros navires de guerre américains qui se dirigent vers l'Iran, de mauvaises choses pourraient se produire si un accord n'était pas conclu. Les pourparlers avec les États-Unis devraient être poursuivis pour garantir les intérêts nationaux de l'Iran tant que les "menaces et les attentes déraisonnables" sont évitées, a déclaré le président iranien Masoud Pezeshkian sur X mardi.

"La volatilité des prix du pétrole observée au cours des quatre dernières semaines est due à la prime de risque géopolitique liée à la politique étrangère expansionniste de l'actuelle administration américaine, en particulier aux menaces intermittentes à l'encontre de l'Iran", a déclaré Kelvin Wong, analyste principal du marché chez OANDA.

L'indice du dollar américain .DXY est resté proche de son plus haut niveau depuis plus d'une semaine, ce qui a pesé sur les prix. Un dollar plus fort nuit à la demande de brut libellé en dollars de la part des acheteurs étrangers. Lundi, Donald Trump a dévoilé un accord avec l'Inde qui ramène les droits de douane américains sur les produits indiens de 50 % à 18 % en échange de l'arrêt des achats de pétrole russe par l'Inde et de l'abaissement des barrières commerciales. "Les États-Unis et l'Inde se sont mis d'accord du jour au lendemain sur un accord commercial... si cela se produit, cela ne fera qu'augmenter la quantité de pétrole russe flottant en mer", ont déclaré les analystes d'ING dans une note.

Donald Trump a annoncé l'accord sur les médias sociaux à la suite d'un appel avec le Premier ministre indien Narendra Modi, notant que l'Inde avait accepté d'acheter du pétrole aux États-Unis et éventuellement au Venezuela. "Les changements rapides dans les flux financiers ont amplifié les mouvements des prix du pétrole depuis le début de l'année", ont déclaré les analystes de Cavendish dans une note de recherche. "Les traders ont commencé l'année avec des positions courtes massives qui se sont rapidement inversées après des semaines de tumulte géopolitique."