Le pétrole s'apprête à enregistrer une quatrième hausse mensuelle, l'attaque d'un pétrolier dans le détroit d'Ormuz soulignant les risques d'approvisionnement liés au conflit

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(Réécriture avec les dernières évolutions de prix, des commentaires d'analystes et une liste à puces)

* Le Brent a progressé de 11% depuis le début du mois d'octobre; le WTI affiche une hausse de 14%

* La persistance des attaques soutient les cours et alimente les inquiétudes concernant l’approvisionnement

* Une volatilité est attendue autour des élections israéliennes et des élections de mi-mandat aux États-Unis

par Helen Clark et Siyi Liu

Les cours du pétrole ont progressé vendredi — s'apprêtant à enregistrer une quatrième hausse mensuelle — alors qu'une attaque contre un pétrolier dans le détroit d'Ormuz a mis en évidence les risques d'approvisionnement persistants découlant de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, qui entre désormais dans son huitième mois.

Les contrats à terme sur le Brent de décembre LCOc1 , qui expirent vendredi,ont progressé de 1,20 dollar, soit 1,04% à 116,08 dollars le baril à03h23 GMT. Le contrat de janvier, plus actif LCOc2 , a gagné 1,39 dollar à 112,19 dollars.

Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 ont grimpé de 1,37 $, soit 1,34% à 103,37 $.

Sur le mois, le Brent était en passe de terminer en hausse de près de 11%, tandis que le WTI s'apprêtait à enregistrer un bond de 14%.

Vendredi, un pétrolier dans le détroit d’Ormuz — principale voie maritime d’acheminement du pétrole brut et des carburants du Golfe — a été touché par des engins explosifs fixés par un petit bateau, a déclaré l’UKMTO . L’identité des auteurs de cette attaque n’a pas été immédiatement établie.

“La poursuite des actions militaires autour du détroit d’Ormuz, dans un contexte où l’on doute de la viabilité d’une voie diplomatique, maintient les cours du pétrole à un niveau élevé, dans la perspective d’une escalade du conflit dans les semaines à venir,” a déclaré Saul Kavonic, responsable de la recherche sur l’énergie chez MST Marquee.

Jeudi, les Houthis ont déclaré avoir attaqué plusieurs sites en Arabie saoudite, notamment sa plus grande raffinerie de pétrole, Ras Tanura, la raffinerie de Rabigh et une installation de production à Abqaiq appartenant à la société d’État Saudi Aramco, tandis qu’une coalition dirigée par l’Arabie saoudite a indiqué avoir intercepté un missile de croisière lancé par les Houthis en direction de la région occidentale du royaume.

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que le vice-président JD Vance avait pris contact avec l’Iran pour aider ce pays à se procurer des fournitures médicales, après que des médias américains eurent rapporté que M. Vance avait écrit au plus haut responsable de la sécurité de Téhéran afin de relancer les pourparlers de paix.

L’Iran a bien reçu une lettre de la part de M. Vance, mais n’y a pas encore répondu, a rapporté l’agence de presse semi-officielle Tasnim, ajoutant que Téhéran souhaitait que les États-Unis respectent ses conditions et que “toute position contredisant ce cadre est inacceptable”.

Dans un contexte de tensions sécuritaires auMoyen-Orient, ExxonMobil XOM.N et Chevron CVX.N ont annulé les projets de déplacement de leurs dirigeants au plus grand salon pétrolier des Émirats arabes unis prévu la semaine prochaine, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.

Les cours du pétrole pourraient connaître une volatilité encore plus forte au cours des deux prochaines semaines en raison des élections législatives en Israël et des élections de mi-mandat au Congrès américain, a déclaré jeudi Ole Hansen, responsable de la stratégie sur les matières premières chez Saxo Bank, lors d’une conférence de presse à Singapour.

M. Hansen a expliqué que cette incertitude accrue rendait difficile toute prévision des prix, mais il s'attend à ce que le brut s'échange dans une fourchette plus élevée, comprise entre 70 et 90 dollars le baril, contre un niveau d'avant-guerre de 60 à 70 dollars, même après la fin du conflit, en raison du risque de reprise des hostilités et de la nécessité de reconstituer les stocks.