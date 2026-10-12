Le pétrole remonte, entraînant le dollar à la hausse dans un contexte d'anticipation d'une hausse des taux américains

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(Mise à jour des prix)

* Les actions affichent une évolution globalement mitigée

* Le pétrole, après une forte volatilité, repart à la hausse sur fond d'attaques dans le Golfe

* Les banques américaines donneront le coup d'envoi de la saison des résultats mardi

* Le dollar conserve ses gains récents, l'euro est sur la défensive

par Sinéad Carew et Danilo Masoni

Les cours du pétrole ont grimpé lundi, les attaques contre l'Arabie saoudite ayant éclipsé les espoirs d'une amélioration de l'offre, tandis que les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt américains pour lutter contre l'inflation ont poussé le dollar à la hausse, dans un contexte de marché boursier mondial en légère fluctuation.

Cette évolution fait suite aux déclarations du président américain Donald Trump , qui s’est félicité des nouvelles exportations russes de diesel et d’un cessez-le-feu dans le cadre de l’ énergétique entre la Russie et l’Ukraine .

La hausse du dollar observée ces derniers mois s’explique en grande partie par les anticipations selon lesquelles les prix élevés de l’énergie et d’autres biens contraindront la Réserve fédérale à relever ses taux d’intérêt, à un moment où la croissance américaine est plus forte que dans les autres économies développées. Cela pourrait creuser les écarts de taux qui déterminent les fluctuations monétaires.

Alors que le marché obligataire américain était fermé pour le jour férié du Columbus Day, les investisseurs attendaient avec prudence les chiffres de l’inflation de septembre et la saison des résultats du troisième trimestre, qui débute mardi avec la publication des résultats des grandes banques américaines.

« Il y a de nombreuses raisons d’être prudent », a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth Management. « C’est comme si vous marchiez le long d’une voie ferrée et que, comme il fait sombre, vous ne saviez pas si un train arrive; du coup, vous faites simplement très attention aujourd’hui. »

Outre l’attente des résultats et des données économiques, M. Pavlik a souligné que les actions étaient également « freinées par la hausse du prix du pétrole » et par l’absence de signal clair émanant du marché obligataire, qui a tendance à influencer les actions et d’autres actifs.

Les rendements des bons du Trésor américain ont atteint ce mois-ci leur plus haut niveau depuis 24 ans, les coûts élevés de l’énergie ayant alimenté les craintes d’une inflation qui pourrait rester élevée, ce qui incite les décideurs politiques à adopter une position restrictive et exerce une pression sur les valorisations boursières.

À Wall Street lundi après-midi, le Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 0,3 %, le S&P 500

.SPX reculait de 0,2 % et le Nasdaq Composite .IXIC baissait de 0,5 %.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a reculé de 0,15 %. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,61 % grâce à la hausse des valeurs bancaires en Europe. Par ailleurs , les rendements des Bunds, référence de la zone euro, ont légèrement baissé et les primes de risque sur la dette française et italienne ont légèrement diminué. GVD/EUR

Du côté des résultats, JPMorgan JPM.N et Goldman Sachs

GS.N doivent publier leurs résultats mardi, et Bank of America

BAC.N mercredi.

Selon LSEG IBES, les bénéfices du S&P 500 devraient progresser de plus de 30 % au troisième trimestre, même si l’essentiel de cette hausse devrait provenir du secteur technologique. Les bénéfices de l’indice STOXX devraient augmenter de 21 %, soit 9,7 % hors secteur de l’énergie.

Du côté des données, la hausse des coûts énergétiques devrait faire grimper l’indice des prix à la consommation (CPI) de 0,6 %, portant le taux annuel à 3,7 %, même si l’indice sous-jacent devrait rester plus modéré, à 0,2 % et 2,5 % en glissement annuel.

Sur le marché des devises , le dollar américain s’est maintenu près de son plus haut niveau depuis 18 mois, soutenu par la demande de valeur refuge, l’escalade du conflit au Moyen-Orient incitant les investisseurs à la prudence avant la publication des chiffres de l’inflation.

L’indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l’euro, a progressé de 0,4 % à 102,59, tandis que l’euro

EUR= reculait de 0,23 % à 1,1175 $.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s’est raffermi de 0,22 % à 158,66.

Selon l’outil FedWatch du CME Group, les marchés n’évaluent qu’à 19 % la probabilité d’une hausse des taux par la Réserve fédérale ce mois-ci, ce chiffre passant à environ 71 % pour une hausse de 25 points de base en décembre. Les investisseurs parient également sur des hausses de taux dans l’Union européenne, au Japon et au Royaume-Uni avant la fin de l’année. 0#USDIRPR

Sur les marchés de l'énergie , le brut américain

CLc1 a progressé de 1,9 % à 93,55 dollars le baril et le Brent

LCOc1 a augmenté de 1,7 % à 106,52 dollars.

Sur le marché des métaux précieux , l’or au comptant

XAU= a reculé de 0,62 % à 4 167,98 dollars l’once.