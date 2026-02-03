Le pétrole remonte après une chute brutale, les investisseurs prenant en compte la reprise de l'offre et les négociations entre les États-Unis et l'Iran

Les prix augmentent légèrement après l'atténuation des primes de risque géopolitique

Novak prévoit une reprise de la demande de pétrole en mars et avril

(Mise à jour des prix à 1413 GMT) par Stephanie Kelly

Les prix du pétrole ont progressé mardi après avoir chuté de plus de 4% au cours de la session précédente, les participants au marché considérant les perspectives de l'offre mondiale et la possibilité d'une désescalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 étaient en hausse de 45 cents, soit 0,68%, à 66,75 dollars le baril à 1413 GMT, tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate

CLc1 était à 62,70 dollars le baril, en hausse de 56 cents, soit 0,9%.

Plus tôt dans la session, le Brent et le WTI ont chuté à 65,19 $ le baril et 61,12 $ le baril, respectivement, tous deux à leur plus bas niveau en une semaine.

Les prix ont été mis sous pression par la perspective de négociations entre les États-Unis et l'Iran, une reprise de la production dans le champ de Tengiz au Kazakhstan, et les producteurs américains qui reviennent en activité après les tempêtes hivernales, ont déclaré les analystes de Commerzbank dans une note.

Les prix du pétrole ont chuté de plus de 4 % lundi après que le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran "discutait sérieusement" avec Washington, signe d'une désescalade des tensions.

L'Iran et les États-Unis devraient reprendre les négociations nucléaires vendredi en Turquie, ont déclaré lundi à Reuters des responsables des deux parties, et M. Trump a averti qu'avec les gros navires de guerre américains qui se dirigent vers l'Iran, de mauvaises choses pourraient se produire si un accord n'était pas conclu.

Le risque géopolitique lié à la "politique étrangère expansionniste de l'administration américaine, en particulier les menaces "on-off" à l'égard de l'Iran", a entraîné la volatilité des prix du pétrole au cours des quatre dernières semaines, a déclaré Kelvin Wong, analyste principal du marché chez OANDA.

La production de pétrole du champ géant de Tengiz au Kazakhstan a repris ces derniers jours , atteignant près de 20 % de sa capacité dimanche après un arrêt complet à la mi-janvier, selon deux sources.

Les producteurs américains de pétrole brut ont continué à remettre en service les puits de pétrole lundi, avec seulement environ 0,7 % de la production nationale encore interrompue à la suite d'une tempête hivernale qui a ravagé la production le mois dernier.

Interrogé sur les projets du groupe OPEP+ concernant sa politique de production, le vice-premier ministre russe Alexander Novak a déclaré mardi qu'il y avait actuellement un équilibre sur le marché mondial du pétrole, tandis que la demande augmentera progressivement en mars et en avril.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, dont la Russie, un groupe connu sous le nom d'OPEP+, ont convenu de maintenir la production de pétrole inchangée pour le mois de mars lors d'une réunion qui s'est tenue dimanche.

Lundi, M. Trump a dévoilé un accord avec l'Inde qui réduit les droits de douane américains sur les produits indiens de 50 % à 18 % en échange de l'abaissement des barrières commerciales par l'Inde et de l'arrêt des achats de pétrole russe.

"Si cela se produit, cela ne fera qu'augmenter la quantité de pétrole russe flottant en mer", ont déclaré les analystes d'ING dans une note.