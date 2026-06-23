Le pétrole rebondit après une vague de ventes et attend des avancées concernant la circulation dans le détroit d'Ormuz

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Les cours du pétrole ont rebondi mardi après une forte baisse lors de la séance précédente, soutenus par un optimisme modéré concernant les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran, tandis que les investisseurs attendaient des signes plus clairs de progrès dans le rétablissement des flux de brut via le détroit d'Ormuz.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont gagné 24 cents, soit 0,38%, à 78,15 dollars le baril, et ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont atteint 74,19 dollars le baril, en hausse de 33 cents, soit 0,46%, à 00 h 26 GMT.

Les cours avaient chuté de plus de 3% lundi après que les États-Unis eurent accordé à l’Iran une dérogation de 60 jours aux sanctions à la suite des premiers pourparlers de paix, et alors que les responsables faisaient état d’une accalmie des hostilités au Liban dans le cadre de l’accord global.

Ces développements font suite à un week-end qui semblait avoir mis en péril l’accord conclu il y a une semaine , notamment en raison des menaces du président américain Donald Trump de relancer la guerre si l’Iran perturbait le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz après que Téhéran eut déclaré cette voie navigable stratégique fermée.

"Un certain scepticisme continue de régner sur les marchés, enraciné dans une méfiance profonde entre Washington et Téhéran, ce qui laisse penser que tout retour aux prix du pétrole d’avant la guerre risque d’être retardé plutôt qu’immédiat", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef des marchés chez KCM Trade.

Dans un message publié sur Truth Social lundi, Donald Trump a déclaré que l’Iran accepterait de se soumettre à des inspections de ses armements afin de garantir son "honnêteté nucléaire".

"Si l’Iran ne respecte pas son accord, ou s’il ne se comporte pas correctement, je ferai ce que j’ai à faire", a déclaré Donald Trump plus tard aux journalistes.

"Le marché avait intégré dans ses cours l’optimisme suscité par la feuille de route et la réouverture potentielle du détroit d’Ormuz, mais les opérateurs adoptent désormais une approche plus prudente, dans l’attente de preuves concrètes que l’accord tiendra et que le trafic reviendra à la normale", a ajouté Tim Waterer.

Deux pétroliers transportant un peu moins de 2 millions de barils de pétrole ont traversé le détroit d’Ormuz lundi, selon les données de suivi des navires, signe d’une reprise du trafic après un ralentissement dimanche dû aux inquiétudes concernant le passage dans cette voie navigable.

Par ailleurs, les stocks de brut américains de la Réserve stratégique de pétrole ont baissé , pour s’établir à 331,2 millions de barils la semaine dernière, leur plus bas niveau depuis juin 1983, selon les données publiées lundi par le ministère de l’Énergie, alors que l’offre s’est resserrée dans le sillage du conflit entre les États-Unis et l’Iran.