Le pétrole prolonge ses gains et grimpe de 5,6 % après que l'Iran a attaqué des installations énergétiques du Golfe

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* Les exportations de pétrole de l'Irak et de la Libye reprennent mercredi dans un contexte de sécurité et de difficultés économiques

* Le Qatar et l'Arabie saoudite touchés par des tirs de missiles de l'Iran

* Les contrats à terme sur le Brent et le WTI étendent leurs gains dans les échanges post-règlement

(Mise à jour des points clés et des prix) par Siddharth Cavale

Lesprix du pétrole se sont stabilisés à la hausse mercredi et ont continué à grimper lors des échanges prolongés après que l'Iran a attaqué plusieurs installations énergétiques à travers le Moyen-Orient suite à une attaque sur son champ gazier de South Pars, une escalade majeure dans sa guerre avec les États-Unis et Israël.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 étaient en hausse de 5,6 % dans les échanges après règlement, prolongeant les gains après s'être établis en hausse de 3,8 % à 107,38 $. Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a étendu ses gains à 4 %après avoir clôturé en hausse de 11 cents, soit 0,1 %, à 96,32 $.

Les contrats à terme WTIont atteint leur plus forte décote par rapport au Brent en 11 ans , la référence américaine ayant subi la pression d'une augmentation de l'offre grâce à la libération de la réserve stratégique de pétrole et à l'augmentation des coûts de transport. Les contrats à terme sur le Brent, quant à eux, ont été soutenus par de nouvelles attaques contre des installations énergétiques au Moyen-Orient.

La compagnie pétrolière et gazière du Qatar a déclaré que la ville industrielle de Ras Laffan, un centre de l'industrie énergétique, avait subi des "dommages importants" après avoir été touchée par des missiles iraniens . L'Arabie saoudite a déclaré avoir intercepté et détruit plusieurs missiles balistiques lancés en direction de Riyad, ainsi qu'une tentative d'attaque par drone contre une installation gazière dans l'est du pays.

L'Iran a lancé un avertissement d'évacuation pour plusieurs installations énergétiques en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar, déclarant qu'elles seraient visées par des frappes "dans les heures à venir", ont rapporté mercredi les médias d'État iraniens.

Cet avertissement fait suite à l'attaque du champ gazier iranien de South Pars, qui, selon les médias israéliens, aurait été menée par Israël avec l'accord des États-Unis. Aucun des deux pays n'a reconnu de responsabilité immédiate.

"Les attaques contre le gisement iranien de South Pars ont fait grimper les prix du pétrole et du gaz, et toute nouvelle escalade des attaques contre les infrastructures énergétiques continuerait à faire grimper les prix", a déclaré Ole Hvalbye, analyste chez SEB.

La guerre a interrompu les expéditions via le détroit d'Ormuz, qui assure 20 % de l'approvisionnement mondial en pétrole et en GNL. La réduction totale de la production de pétrole au Moyen-Orient est estimée entre 7 et 10 millions de barils par jour, soit 7 à 10 % de la demande mondiale.

DONALD TRUMP TENTE DE CONTRÔLER LA HAUSSE DES PRIX DU PÉTROLE AUX ÉTATS-UNIS

L'administration du président américain Donald Trump a annoncé mercredi une dérogation de 60 jours à la loi sur le transport maritime Jones Act, , permettant temporairement aux navires battant pavillon étranger de transporter du carburant, des engrais et d'autres marchandises entre les ports américains.

Elle lèvera également temporairement les restrictions fédérales de réduction du smog sur l'essence d'été, ont déclaré trois sources à Reuters, bien que ces mesures n'aient eu qu'un impact marginal sur les contrats à terme sur l'essence.

Les négociants et les analystes ont déclaré que ces mesures pourraient contribuer à ralentir la flambée des prix des carburants aux États-Unis, mais qu'il est peu probable qu'elles aient un effet important sur les prix mondiaux de l'énergie.

Malgré ces annonces, les contrats à terme sur le diesel américain HOc1 ont atteint une prime de près de 85 dollars par baril par rapport au brut WTI, la plus élevée depuis octobre 2022.

Les États-Unis ont également délivré une licence générale autorisant certaines transactions impliquant la compagnie pétrolière publique vénézuélienne PDVSA, tandis qu'un rapport indique que le vice-président JD Vance et d'autres responsables clés de l'administration Trump prévoient de rencontrer jeudi l'American Petroleum Institute, le plus grand groupe commercial pétrolier du pays.

En Irak, la North Oil Company a déclaré que les exportations de brut des champs irakiens de Kirkuk vers le port turc de Ceyhan ont repris par oléoduc, après que Bagdad et le gouvernement régional du Kurdistan se sont mis d'accord pour redémarrer les flux mardi. Les exportations de brut de Kirkouk reprendront avec une capacité initiale de 250 000 bpj, a indiqué la société.

Par ailleurs, la compagnie pétrolière nationale irakienne SOMO a signé des contrats avec des transporteurs et des acheteurs internationaux pour exporter du pétrole brut via la Turquie, la Jordanie et la Syrie, a déclaré mercredi l'agence de presse de l'État irakien.

"La réouverture des robinets par l'Irak arrive à point nommé, au moment où le monde a vraiment besoin de plus d'approvisionnement en pétrole. Cela permet également d'accroître la pression sur l'Iran et de rendre plus difficile l'utilisation du pétrole comme monnaie d'échange", a déclaré Phil Flynn, analyste principal chez Price Futures Group.

La National Oil Corporation de Libye a déclaré tôt mercredi que les flux du champ pétrolier de Sharara étaient progressivement redirigés vers d'autres oléoducs après qu'un incendie se soit déclaré.

Aux États-Unis, les stocks de brut ont augmenté tandis que les stocks d'essence et de distillats ont baissé la semaine dernière, selon l'Administration de l'information sur l'énergie. Les stocks de brut ont augmenté de 6,2 millions de barils pour atteindre 449,3 millions de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 13 mars, alors que le marché s'attendait à une hausse de 383 000 barils.