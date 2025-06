Le pétrole progresse encore

(AOF) - En belle hausse lundi, les cours de l’or noir ont poursuivi sur leur lancée mardi. Que ce soit le Brent à Londres ou le WTI à New York, le prix du baril affiche une progression comprise entre 1,6 et 2 %, pour un prix entre 65,7 et 63,7 dollars. Les cours du pétrole ont continué d’être portés par la décision, prévisible, de l’OPEP+ d’augmenter la production quotidienne de 411 000 barils en juillet, car certains redoutaient une hausse plus importante.

Avec une troisième augmentation mensuelle consécutive, la réduction de production de 2,2 millions de barils par jour décidée ces dernières années devrait être annulée prochainement.

En outre, hier, les cours du pétrole avaient été également soutenus par une information de Reuters selon laquelle l'Iran aurait rejeté l'offre américaine au sujet de son programme nucléaire.