Le pétrole poursuit sa baisse alors que les investisseurs se concentrent sur les flux pétroliers dans le détroit d'Ormuz après les pourparlers de paix

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* Les États-Unis suspendent les sanctions contre l'Iran; Trump déclare qu'il « fera ce qu'il faut » si Téhéran ne respecte pas ses engagements

* Le trafic de pétroliers dans le détroit d’Ormuz reprend après un ralentissement dû aux craintes liées à la traversée

* Des frappes russes font six blessés en Ukraine alors que la crise du carburant s'aggrave en Sibérie

(Mise à jour de la date et des prix, ajout de commentaires d'analystes; modification de la signature et de la date) par Anushree Mukherjee et Seher Dareen

Les cours du pétrole ont baissé mardi, prolongeant les pertes de la séance précédente, sur des signes de progrès dans le rétablissement des flux de brut via le détroit d’Ormuz à la suite des pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran .

À 08h13 GMT, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculaient de 44 cents, soit 0,6%, à 77,46 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 perdait 30 cents, soit 0,4%, à 73,56 dollars le baril.

Les prix avaient chuté de plus de 3% lundi après que les États-Unis ont accordé à l’Iran une dérogation de 60 jours aux sanctions à la suite des premières négociations de paix, et alors que les responsables faisaient état d’une accalmie des hostilités au Liban dans le cadre d’un accord plus large.

Cette dérogation américaine signifie que l’Iran peut vendre du pétrole brut dans le monde entier, et pas seulement à ses acheteurs habituels, ce qui renforce l’attention portée par le marché à l’offre, a déclaré Ole Hansen, analyste chez Saxo Bank.

Des pétroliers et des méthaniers ont traversé le détroit d’Ormuz lundi, signe d’une reprise progressive du trafic après que l’Iran a annoncé avoir de nouveau fermé cette voie maritime au cours du week-end, selon des données maritimes.

Deux pétroliers de plus petite taille, transportant un peu moins de 2 millions de barils de pétrole au total, ont quitté le détroit pour rejoindre le golfe d’Oman lundi, comme l’ont montré des données distinctes de suivi des navires sur la plateforme MarineTraffic.

Le monde a perdu des millions de barils de pétrole et de gaz depuis que la guerre a entraîné la fermeture du détroit, un goulet d’étranglement pour environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en GNL, pendant plus de trois mois.

“Les armateurs et les exploitants auront besoin de garanties que les menaces posées par les mines ont été entièrement éliminées. Les ports endommagés, les débris dans l’eau et la congestion constituent des obstacles supplémentaires à une reprise inconditionnelle du trafic”, a déclaré Tamas Varga, analyste chez PVM Oil Associates.

Cette baisse des prix intervient après un week-end qui semblait avoir remis en cause l’accord conclu il y a une semaine , notamment en raison des menaces du président américain Donald Trump de relancer la guerre si l’Iran perturbait à nouveau le trafic maritime.

Par ailleurs, six personnes ont été blessées lors de frappes aériennes russes sur l’Ukraine dans la nuit, ont indiqué les autorités locales, tandis que la crise actuelle du carburant en Russie s’est aggravée dans certaines régions de Sibérie.

Par ailleurs, les analystes interrogés dans le cadre d’un sondage de Reuters s’attendent à ce que les stocks de brut américains aient baissé la semaine dernière, tout comme ceux de distillats et d’essence.

Lundi, des données gouvernementales ont montré que les stocks de brut américains de la Réserve stratégique de pétrole avaient chuté à 331,2 millions de barils la semaine dernière, leur plus bas niveau depuis juin 1983, en raison du resserrement de l’offre dans le sillage du conflit entre les États-Unis et l’Iran.