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Le pétrole pourrait enregistrer une baisse hebdomadaire grâce aux espoirs d'un accord sur le détroit d'Ormuz ; l'IA propulse les actions à des niveaux records
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 07:19

Les marchés boursiers mondiaux
ont atteint des niveaux records vendredi et les contrats à terme
sur le pétrole ont enregistré leur plus forte baisse
hebdomadaire en près de deux mois, les traders attendant des
détails sur un éventuel accord visant à rouvrir le détroit
d'Ormuz et à prolonger le cessez-le-feu entre les États-Unis et
l'Iran.
Des sources ont déclaré à Reuters que les États-Unis et l'Iran
étaient parvenus à un accord  pour prolonger leur
cessez-le-feu et lever les restrictions sur le transport
maritime, bien que le président américain Donald Trump ne l'ait
pas encore approuvé et que les médias d'État iraniens aient
indiqué qu'il n'était pas encore finalisé.
Les mouvements ont été modestes lors de laséance asiatique, les
contrats à terme sur le S&P 500  ESc1  restant stables après que
l'indice  .SPX  ait atteint un nouveau record de clôture dans la
nuit. Les contrats à terme sur le Brent  LCOc1  ont chuté
d'environ1 dollar le baril, à92,69 dollars, soit une baisse
hebdomadaire de plus de 10 %.
    Le dollar s'est orienté vers une légère baisse sur la
semaine, suivant le recul des rendements américains. Les
analystes ne sont toutefois pas certains que cette baisse des
rendements puisse se prolonger, car un accord entre les
États-Unis et l'Iran a peu de chances de dissiper rapidement la
pression inflationniste déclenchée par les prix élevés du
carburant.    
“Le marché part déjà du principe qu'un accord va être conclu et
que le détroit va être rouvert”, a déclaré Jason Wong, stratège
de marché senior chez BNZ à Wellington.
    “L'essentiel est que cela élimine le risque extrême d'une
issue vraiment, vraiment catastrophique. Je ne pense pas que
cela donne le feu vert pour faire chuter le prix du pétrole de
20 dollars ou les bons du Trésor de 20 points.”
    L'indice MSCI des actions mondiales  .MIWD00000PUS  a
atteint un nouveau record, l'euphorie autour de l'IA ayant fait
grimper les actions des fabricants de puces électroniques à
travers le monde et poussé les indices de référence à Tokyo
 .N225  et Séoul  .KS11  à la hausse d'environ 2 % vendredi, les
orientant vers des hausses hebdomadaires.
    La révision à la hausse des prévisions de chiffre d’affaires
du fabricant d’ordinateurs Dell  DELL.N  a fait bondir son titre
de 39 % en après-bourse et a stimulé son concurrent Lenovo
 0992.HK  à Hong Kong – un titre en hausse de près de 60 % cette
semaine grâce à de solides résultats annuels.
  
    “La question est maintenant de savoir si cette tendance peut
se poursuivre. Nous pensons que nous sommes encore au milieu
d’un cycle d’investissement plus long, porté par l’IA”, a
déclaré Damian McIntyre, responsable des solutions multi-actifs
chez le gestionnaire d’actifs Federated Hermes. “Nous avons
révisé notre objectif pour le S&P 500 à 8.000 points cette année
et à 9.000 points l’année prochaine.”
    Le S&P 500 a clôturé jeudi à un niveau record de 7.563,63
points.
     
    LE YEN SOUS PRESSION, LE KIWI TENTE DE DÉCOLLER
Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor
américain ont baissé en Asie , le rendement à 10 ans  US10YT=RR 
s'établissant à 4,44 %, soit une baisse hebdomadaire d'environ
15 points de base. Les rendements obligataires mondiaux sont
également en baisse sur la semaine.
    Les chiffres préliminaires de l'inflation seront publiés
plus tard dans la journée en Europe, ainsi que le PIB canadien.
Les données publiées cette nuit ont montré que les dépenses de
consommation, les revenus, les ventes immobilières et le PIB
américains étaient en deçà des attentes, tandis que l'inflation
 restait élevée mais légèrement inférieure aux prévisions.
     L'inflation sous-jacente annuelle à Tokyo est restée
en dessous de l'objectif japonais de 2 % pour le quatrième mois
consécutif en mai, selon les données publiées vendredi, mais un
rebond de l'activité manufacturière nationale a suggéré une
certaine résilience et a conforté l'argument en faveur d'une
hausse des taux en juin.    
    Sur les marchés des changes, le yen a été sous pression et
au centre de l'attention après être retombé à des niveaux qui
avaient déclenché une intervention japonaise fin avril et début
mai.
À159,31 pour un dollar  JPY= , il s'échangeait à un niveau
légèrement supérieur à la ligne rouge autour de 160 que les
autorités ont défendue. Le ministère japonais des Finances doit
publier le montant des ventes de dollars qu'il a effectuées,
avec des estimations indiquant un total d'environ 8.600
milliards de yens (54 milliards de dollars), a déclaré Nomura.
L'euro  EUR=  s'est maintenu à 1,1638$. Le dollar néo-zélandais
 NZD=  a été l'un des principaux moteurs cette semaine, en
hausse de 1,9 % face au billet vert, après que la Banque
centrale de Nouvelle-Zélande a maintenu ses taux inchangés
mercredi mais a présenté des perspectives plus restrictives que
prévu.
    (1$ = 159,2600 yens)

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