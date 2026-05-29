Le pétrole pourrait enregistrer une baisse hebdomadaire grâce aux espoirs d'un accord sur le détroit d'Ormuz ; l'IA propulse les actions à des niveaux records

Les marchés boursiers mondiaux ont atteint des niveaux records vendredi et les contrats à terme sur le pétrole ont enregistré leur plus forte baisse hebdomadaire en près de deux mois, les traders attendant des détails sur un éventuel accord visant à rouvrir le détroit d'Ormuz et à prolonger le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Des sources ont déclaré à Reuters que les États-Unis et l'Iran étaient parvenus à un accord pour prolonger leur cessez-le-feu et lever les restrictions sur le transport maritime, bien que le président américain Donald Trump ne l'ait pas encore approuvé et que les médias d'État iraniens aient indiqué qu'il n'était pas encore finalisé. Les mouvements ont été modestes lors de laséance asiatique, les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 restant stables après que l'indice .SPX ait atteint un nouveau record de clôture dans la nuit. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté d'environ1 dollar le baril, à92,69 dollars, soit une baisse hebdomadaire de plus de 10 %. Le dollar s'est orienté vers une légère baisse sur la semaine, suivant le recul des rendements américains. Les analystes ne sont toutefois pas certains que cette baisse des rendements puisse se prolonger, car un accord entre les États-Unis et l'Iran a peu de chances de dissiper rapidement la pression inflationniste déclenchée par les prix élevés du carburant. “Le marché part déjà du principe qu'un accord va être conclu et que le détroit va être rouvert”, a déclaré Jason Wong, stratège de marché senior chez BNZ à Wellington. “L'essentiel est que cela élimine le risque extrême d'une issue vraiment, vraiment catastrophique. Je ne pense pas que cela donne le feu vert pour faire chuter le prix du pétrole de 20 dollars ou les bons du Trésor de 20 points.” L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a atteint un nouveau record, l'euphorie autour de l'IA ayant fait grimper les actions des fabricants de puces électroniques à travers le monde et poussé les indices de référence à Tokyo .N225 et Séoul .KS11 à la hausse d'environ 2 % vendredi, les orientant vers des hausses hebdomadaires. La révision à la hausse des prévisions de chiffre d’affaires du fabricant d’ordinateurs Dell DELL.N a fait bondir son titre de 39 % en après-bourse et a stimulé son concurrent Lenovo 0992.HK à Hong Kong – un titre en hausse de près de 60 % cette semaine grâce à de solides résultats annuels. “La question est maintenant de savoir si cette tendance peut se poursuivre. Nous pensons que nous sommes encore au milieu d’un cycle d’investissement plus long, porté par l’IA”, a déclaré Damian McIntyre, responsable des solutions multi-actifs chez le gestionnaire d’actifs Federated Hermes. “Nous avons révisé notre objectif pour le S&P 500 à 8.000 points cette année et à 9.000 points l’année prochaine.” Le S&P 500 a clôturé jeudi à un niveau record de 7.563,63 points. LE YEN SOUS PRESSION, LE KIWI TENTE DE DÉCOLLER Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor américain ont baissé en Asie , le rendement à 10 ans US10YT=RR s'établissant à 4,44 %, soit une baisse hebdomadaire d'environ 15 points de base. Les rendements obligataires mondiaux sont également en baisse sur la semaine. Les chiffres préliminaires de l'inflation seront publiés plus tard dans la journée en Europe, ainsi que le PIB canadien. Les données publiées cette nuit ont montré que les dépenses de consommation, les revenus, les ventes immobilières et le PIB américains étaient en deçà des attentes, tandis que l'inflation restait élevée mais légèrement inférieure aux prévisions. L'inflation sous-jacente annuelle à Tokyo est restée en dessous de l'objectif japonais de 2 % pour le quatrième mois consécutif en mai, selon les données publiées vendredi, mais un rebond de l'activité manufacturière nationale a suggéré une certaine résilience et a conforté l'argument en faveur d'une hausse des taux en juin. Sur les marchés des changes, le yen a été sous pression et au centre de l'attention après être retombé à des niveaux qui avaient déclenché une intervention japonaise fin avril et début mai. À159,31 pour un dollar JPY= , il s'échangeait à un niveau légèrement supérieur à la ligne rouge autour de 160 que les autorités ont défendue. Le ministère japonais des Finances doit publier le montant des ventes de dollars qu'il a effectuées, avec des estimations indiquant un total d'environ 8.600 milliards de yens (54 milliards de dollars), a déclaré Nomura. L'euro EUR= s'est maintenu à 1,1638$. Le dollar néo-zélandais NZD= a été l'un des principaux moteurs cette semaine, en hausse de 1,9 % face au billet vert, après que la Banque centrale de Nouvelle-Zélande a maintenu ses taux inchangés mercredi mais a présenté des perspectives plus restrictives que prévu. (1$ = 159,2600 yens)