Le pétrole grimpe, les marchés boursiers sont mitigés après que les États-Unis ont contesté l'affirmation de l'Iran selon laquelle il aurait intercepté un navire de guerre américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'indice S&P 500 recule, tandis que le Nasdaq progresse

* Le pétrole progresse de plus de 2%

* Semaine chargée en résultats financiers avec AMD et Super Micro

* Les chiffres de l'emploi vont influencer les perspectives de la politique monétaire de la Fed

(Mises à jour à l'ouverture des marchés américains) par Lawrence Delevingne et Nell Mackenzie

Le Brent a bondi d'environ 2% lundi et le dollar s'est raffermi sur fond de déclarations contradictoires de l'Iran et des États-Unis concernant la présence de navires de guerre américains dans le détroit d'Ormuz.

Les actions américaines ont affiché des résultats mitigés, le Dow Jones Industrial Average .DJI reculant de 0,5%, le S&P 500 .SPX de 0,05% et le Nasdaq Composite .IXIC progressant de 0,12%.

La marine iranienne a empêché des navires de guerre "américano-sionistes" d'entrer dans le détroit d'Ormuz lundi, a rapporté la télévision d'État, tandis que l'agence de presse Fars a déclaré que deux missiles avaient touché un navire de guerre américain près de Jask, dans le golfe d'Oman, après que celui-ci eut ignoré les avertissements iraniens.

Reuters n'a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante. L'armée américaine a déclaré que deux destroyers lance-missiles de la marine américaine étaient entrés dans le golfe pour briser le blocus iranien et que deux navires américains avaient transité par le détroit d'Ormuz.

AVERTISSEMENT DE L'IRAN AUX FORCES AMÉRICAINES

L'armée iranienne avait averti plus tôt lundi les forces américaines de ne pas entrer dans le détroit d'Ormuz après que le président Donald Trump eut déclaré que les États-Unis commenceraient à aider à libérer les navires bloqués dans le golfe en raison de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Il n'a fourni que peu de détails sur ce plan.

Le brut américain CLc1 a clôturé en hausse de 0,1% à 102,03 dollars le baril et le Brent LCOc1 a grimpé à 110,36 dollars le baril, en hausse de 2% sur la journée.

Les analystes ont toutefois estimé que ces prix élevés n'étaient pas viables à long terme en raison de leur impact sur la demande et l'économie.

"Le marché est actuellement tiraillé entre deux forces opposées: d'un côté, les risques géopolitiques font grimper le prix du pétrole et ravivent les craintes inflationnistes, mais de l'autre, la croissance sous-jacente, notamment aux États-Unis, s'essouffle clairement", a déclaré Bruno Schneller, associé gérant chez Erlen Capital Management, un multi-family office.

Cette combinaison est à l'origine de certaines des fortes fluctuations enregistrées sur les marchés des actions, des obligations et des devises, a-t-il ajouté.

L'indice MSCI le plus large des actions mondiales hors Japon

.MIWD00000PUS a progressé, porté par les gains des actions asiatiques, les actions sud-coréennes .KS11 , fortement orientées vers la technologie, clôturant en hausse de plus de 5%. L'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a gagné 1,2%.

En Europe, la performance des constructeurs automobiles allemands a pesé sur le début de semaine de la région après que Trump a déclaré vendredi que Washington allait augmenter les droits de douane sur les voitures et camions européens.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a finalement clôturé en baisse de 0,6%. Le rendement des obligations allemandes à 10 ans DE10YT=RR , référence pour la zone euro, a finalement progressé de 2 points de base à 3,052%. Les rendements obligataires évoluent à l'inverse des prix. Les marchés de Londres étaient fermés pour cause de jour férié.

LES BANQUES CENTRALES METTENT EN GARDE CONTRE LES RISQUES D'INFLATION

Alors qu'une nouvelle semaine riche en résultats s'ouvrait, des inquiétudes persistaient quant à l'ampleur des investissements en capital dans l'intelligence artificielle, qui s'élèvent désormais à 751 milliards de dollars pour 2026, soit 80 milliards de plus que les estimations au début de la saison des résultats et 83% de plus que les dépenses de 2025.

Parmi les entreprises qui publient leurs résultats cette semaine figurent Advanced Micro Devices AMD.O , Super Micro Computer SMCI.O , Palantir PLTR.N , Walt Disney DIS.N et McDonald's MCD.N .

"À en juger par la semaine dernière, la recette du marché pour une hausse à court terme consistera à contourner les mauvaises surprises en provenance du Moyen-Orient afin de permettre à une saison des résultats plus solide que la moyenne de continuer à dominer le sentiment", a déclaré lundi Chris Larkin, directeur général chargé du trading et de l'investissement chez E*TRADE (filiale de Morgan Stanley).

La menace d'une inflation alimentée par le pétrole a également fait grimper les rendements obligataires, remettant en cause les valorisations boursières, tandis que plusieurs grandes banques centrales ont adopté une position restrictive en matière de politique monétaire.

Les acteurs du marché ne s'attendent plus à ce que la Réserve fédérale américaine abaisse ses taux cette année et ont intégré dans leurs cours les hausses de taux de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre 0#USDIRPR

0#ECBIRPR 0#GBPIRPR .

Lundi, Barclays s'est jointe aux courtiers qui parient que la Fed n'assouplira pas sa politique monétaire cette année.

Les données de cette semaine, notamment le rapport sur l'emploi du mois d'avril publié vendredi, pourraient modifier les perspectives de la Fed.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 3,6 points de base pour s'établir à 4,414%, contre 4,378% vendredi en fin de journée.

LES MARCHÉS DES CHANGES EN ALERTE FACE À UNE INTERVENTION SUR LE YEN

Sur les marchés des changes, les traders sont restés sur le qui-vive face à une éventuelle intervention japonaise visant à renforcer le yen.

Le yen a bondi lors des échanges asiatiques, le dollar

JPY=EBS chutant fortement avant de regagner une partie de ses pertes. Les traders sont en alerte après que certains acteurs du marché ont estimé que Tokyo était intervenue sur le marché la semaine dernière.

Le dollar s'est finalement stabilisé face au yen à 156,98

JPY=EBS , après avoir chuté jusqu'à 155,7 yens plus tôt, les traders ayant été ébranlés par une intervention potentielle que les analystes estimaient à environ 35 milliards de dollars.

"Mais les fondamentaux restent favorables à la paire USD/JPY, ce qui signifie que celle-ci finira tôt ou tard par se redresser et obligera le ministère des Finances () à intervenir à nouveau", a déclaré Carol Kong, stratégiste en devises à la Commonwealth Bank of Australia, qui a ajouté que, compte tenu de l'ampleur des fluctuations de lundi, elle doutait que le Japon soit intervenu.

L'euro a reculé de 0,04% à 1,17 $ EUR=EBS , tandis que la livre sterling a légèrement baissé à 1,356 $ GBP= . L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,11%.

Sur les marchés des matières premières, l'or a chuté de plus de 1% à 4.565 dollars l'once XAU= . GOL/