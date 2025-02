Le pétrole grimpe après la dénonciation de l'accord de Washington avec le Venezuela

Donald Trump accuse le " régime " vénézuélien de n'avoir pas respecté les " conditions électorales " qui lui ont été imposées et de ne pas avoir réadmis au Venezuela les criminels violents qu'il a " envoyés " aux États-Unis " au rythme rapide convenu.

(AOF) - " Nous annulons les concessions que Joe Biden, le corrompu, a faites à Nicolás Maduro, du Venezuela, sur l'accord de transaction pétrolière, daté du 26 novembre 2022 ", a annoncé Donald Trump hier sur son réseau Truth Social. Le président américain ordonne la résiliation cet accord " inefficace et non respecté ", à compter du 1er mars. Le baril de Brent progresse de 2% à 73,98 dollars. "Cette révocation devrait réduire la production pétrolière du Venezuela d'environ 100.000 barils par jour", souligne Arne Lohmann Rasmussen de Global Risk Management à l'AFP.

Pétrole et parapétrolier

