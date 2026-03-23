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Le pétrole glisse, les actions grimpent sur le répit de Trump à l'égard de l'Iran
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 16:29

Les actions mondiales ont
rebondi depuis leur plus bas niveau en quatre mois lundi après
que le président américain Donald Trump  a annoncé qu'il
ordonnerait à l'armée de reporter  toute frappe contre les
centrales électriques iraniennes et les infrastructures
énergétiques , apaisant ainsi les craintes concernant les
répercussions d'un choc pétrolier plus important.
    Ces commentaires sont intervenus quelques heures avant une
date limite qui menaçait d'entraîner une nouvelle escalade du
conflit , qui en est à sa quatrième semaine.
    M. Trump a ajouté dans un message sur sa plateforme Truth
Social que les États-Unis  et l'Iran  avaient eu des
conversations "TRÈS BONNES ET PRODUCTIVES" au cours des deux
derniers jours sur une "RÉSOLUTION COMPLÈTE ET TOTALE DES
HOSTILITÉS AU MOYEN-ORIENT".
    Les prix du pétrole ont chuté de plus de 8 %, le dollar a
reculé par rapport aux autres grandes monnaies et les coûts
d'emprunt des gouvernements ont également diminué.
"Le marché s'est réveillé avec des nouvelles potentiellement
bonnes en provenance du Moyen-Orient  lundi. Mais la suite
de tout rallye de soulagement nécessitera probablement une suite
tangible sur le front géopolitique", a déclaré Chris Larkin,
directeur général du trading et de l'investissement chez E*TRADE
de Morgan Stanley.
    
    LES MÉDIAS IRANIENS CONTREDISENT LES COMMENTAIRES DE TRUMP
    M. Trump a déclaré que le report faisait suite à des
conversations productives avec l'Iran.
Mais l'agence de presse iranienne Tasnim , citant un
responsable iranien, a déclaré que le détroit d'Ormuz ne
reviendrait pas aux conditions d'avant-guerre et que les marchés
de l'énergie resteraient instables, ajoutant qu'aucune
**négociation** avec les États-Unis n'était en cours.
    Le brut américain  CLc1  a chuté de 8,58% à 89,80 dollars le
baril et le Brent  LCOc1  est tombé à 101,89 dollars le baril,
soit une baisse de 9,14% sur la journée.
    Les rendements des obligations d'État, qui avaient augmenté
avant les commentaires de Trump sur les attentes de hausses de
taux des banques centrales en Europe, ont baissé. 
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a augmenté de 1
021,70 points, soit 2,24%, pour atteindre 46 599,17, le S&P 500
 .SPX  a augmenté de 136,26 points, soit 2,09%, pour atteindre 6
642,74 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a augmenté de 493,02
points, soit 2,28%, pour atteindre 22 140,63. 
L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a gagné
13,03 points, soit 1,31%, à 994,34. L'indice paneuropéen STOXX
600  .STOXX     a progressé de 1,87% .
    
    LES INVESTISSEURS RÉDUISENT LES ATTENTES DE HAUSSE DES TAUX
    Le rendement des obligations britanniques à 2 ans, qui a été
le plus touché par la chute des obligations depuis le début du
conflit, a baissé de 21 points de base à 4,359%, après avoir
augmenté de 13 points de base plus tôt. Le rendement à 10 ans
est tombé de son plus haut niveau depuis 2008. 
    Les investisseurs ont réduit leurs paris sur les hausses de
taux de la Banque d'Angleterre, prévoyant désormais deux hausses
d'ici la fin de l'année contre plus de trois plus tôt lundi,
tandis qu'ils ont également réduit les attentes pour la Banque
centrale européenne.
    Aux Etats-Unis, les rendements des bons du Trésor à deux ans
et à dix ans ont baissé de 5 à 6 points de base, le rendement à
dix ans s'établissant en dernier lieu à 4,344 %.  US10YT=RR 
    Le dollar a été globalement faible, ayant été négocié à la
hausse contre la plupart des autres monnaies jusqu'à ce que les
gros titres frappent.
    L'euro  EUR=  était en hausse de 0,4 % à 1,1616 $.
    "Il s'agit clairement d'un coup de gueule face à
l'effondrement que nous avons constaté. Nous assistons à une
réaction instinctive à ces nouvelles positives", a déclaré Elias
Haddad, responsable mondial de la stratégie des marchés chez
Brown Brothers Harriman.
    "Il y a certainement de la place pour un certain dénouement
dans le commerce de la peur. Une reprise plus soutenue des
actifs à risque dépendra de la question de savoir s'il s'agit
d'une désescalade ou simplement d'une pause avant une nouvelle
escalade."

Valeurs associées

CSI 300 INDEX
4 418,00 Pts Six - Forex 1 -3,26%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 573,83 Pts Index Ex +2,19%
EUR/USD SPOT
1,1601 USD Six - Forex 1 +0,36%
GBP/USD SPOT
1,3414 Six - Forex 1 +0,66%
GOLDMAN SACHS GR
845,380 USD NYSE +3,89%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
22 116,32 Pts Index Ex +2,17%
Nikkei 225
51 515,49 Pts Six - Forex 1 -3,48%
Or
4 401,21 USD Six - Forex 1 -2,37%
Pétrole Brent
99,92 USD Ice Europ -7,13%
Pétrole WTI
88,03 USD Ice Europ -8,87%
S&P 500
6 629,60 Pts CBOE +1,89%
S&P 500 INDEX
6 629,60 Pts CBOE +1,89%
STOXX Europe 600
583,85 Pts DJ STOXX +1,84%
USA BENCHMARK 10A
4,474 Rates +1,18%
USD/JPY SPOT
158,5850 Six - Forex 1 -0,46%
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