Le pétrole glisse, les actions grimpent sur le répit de Trump à l'égard de l'Iran

Les actions mondiales ont rebondi depuis leur plus bas niveau en quatre mois lundi après que le président américain Donald Trump a annoncé qu'il ordonnerait à l'armée de reporter toute frappe contre les centrales électriques iraniennes et les infrastructures énergétiques , apaisant ainsi les craintes concernant les répercussions d'un choc pétrolier plus important. Ces commentaires sont intervenus quelques heures avant une date limite qui menaçait d'entraîner une nouvelle escalade du conflit , qui en est à sa quatrième semaine. M. Trump a ajouté dans un message sur sa plateforme Truth Social que les États-Unis et l'Iran avaient eu des conversations "TRÈS BONNES ET PRODUCTIVES" au cours des deux derniers jours sur une "RÉSOLUTION COMPLÈTE ET TOTALE DES HOSTILITÉS AU MOYEN-ORIENT". Les prix du pétrole ont chuté de plus de 8 %, le dollar a reculé par rapport aux autres grandes monnaies et les coûts d'emprunt des gouvernements ont également diminué. "Le marché s'est réveillé avec des nouvelles potentiellement bonnes en provenance du Moyen-Orient lundi. Mais la suite de tout rallye de soulagement nécessitera probablement une suite tangible sur le front géopolitique", a déclaré Chris Larkin, directeur général du trading et de l'investissement chez E*TRADE de Morgan Stanley. LES MÉDIAS IRANIENS CONTREDISENT LES COMMENTAIRES DE TRUMP M. Trump a déclaré que le report faisait suite à des conversations productives avec l'Iran. Mais l'agence de presse iranienne Tasnim , citant un responsable iranien, a déclaré que le détroit d'Ormuz ne reviendrait pas aux conditions d'avant-guerre et que les marchés de l'énergie resteraient instables, ajoutant qu'aucune **négociation** avec les États-Unis n'était en cours. Le brut américain CLc1 a chuté de 8,58% à 89,80 dollars le baril et le Brent LCOc1 est tombé à 101,89 dollars le baril, soit une baisse de 9,14% sur la journée. Les rendements des obligations d'État, qui avaient augmenté avant les commentaires de Trump sur les attentes de hausses de taux des banques centrales en Europe, ont baissé. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 1 021,70 points, soit 2,24%, pour atteindre 46 599,17, le S&P 500 .SPX a augmenté de 136,26 points, soit 2,09%, pour atteindre 6 642,74 et le Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 493,02 points, soit 2,28%, pour atteindre 22 140,63. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a gagné 13,03 points, soit 1,31%, à 994,34. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 1,87% . LES INVESTISSEURS RÉDUISENT LES ATTENTES DE HAUSSE DES TAUX Le rendement des obligations britanniques à 2 ans, qui a été le plus touché par la chute des obligations depuis le début du conflit, a baissé de 21 points de base à 4,359%, après avoir augmenté de 13 points de base plus tôt. Le rendement à 10 ans est tombé de son plus haut niveau depuis 2008. Les investisseurs ont réduit leurs paris sur les hausses de taux de la Banque d'Angleterre, prévoyant désormais deux hausses d'ici la fin de l'année contre plus de trois plus tôt lundi, tandis qu'ils ont également réduit les attentes pour la Banque centrale européenne. Aux Etats-Unis, les rendements des bons du Trésor à deux ans et à dix ans ont baissé de 5 à 6 points de base, le rendement à dix ans s'établissant en dernier lieu à 4,344 %. US10YT=RR Le dollar a été globalement faible, ayant été négocié à la hausse contre la plupart des autres monnaies jusqu'à ce que les gros titres frappent. L'euro EUR= était en hausse de 0,4 % à 1,1616 $. "Il s'agit clairement d'un coup de gueule face à l'effondrement que nous avons constaté. Nous assistons à une réaction instinctive à ces nouvelles positives", a déclaré Elias Haddad, responsable mondial de la stratégie des marchés chez Brown Brothers Harriman. "Il y a certainement de la place pour un certain dénouement dans le commerce de la peur. Une reprise plus soutenue des actifs à risque dépendra de la question de savoir s'il s'agit d'une désescalade ou simplement d'une pause avant une nouvelle escalade."