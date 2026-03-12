 Aller au contenu principal
Le pétrole frôle les 100 dollars le baril, les actions dérapent après les attaques sur les navires du Golfe et les mises en garde de l'Iran
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 17:52

Les actions mondiales ont
chuté jeudi, alors que les attaques contre les pétroliers 
dans le Golfe et les avertissements  de l'Iran ont brisé
les perspectives d'une désescalade imminente dans le conflit du
Moyen-Orient, poussant les prix du pétrole à près de 100 dollars
le baril et alimentant de nouvelles inquiétudes sur l'inflation.
    Les indices boursiers de Wall Street ont chuté ,
entraînés par la hausse des prix du pétrole et les inquiétudes
concernant le marché du crédit privé. Le Dow Jones Industrial
Average  .DJI  et le S&P 500  .SPX  ont perdu environ 1,2%, et
le Nasdaq Composite  .IXIC  a perdu 1,4%.
    L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a perdu 0,66%.
L'indice MSCI All-World  .MIWD00000PUS  a baissé de 1,2%.
     Les contrats à terme sur le pétrole Brent  LCOc1  ont
fait un bond de 10,4 % à 101,59 dollars le baril, avant de
réduire les gains, car les doutes persistent quant à savoir si
la libération des réserves  sera suffisante pour amortir
l'impact du choc de l'offre au Moyen-Orient. 
    Les contrats à terme sur le brut américain  CLc1  se sont
négociés en dernier lieu à 94,85 dollars le baril, soit une
hausse de 8,7 %, et le Brent s'est maintenu juste en dessous de
100 dollars le baril.
    Monica Guerra, responsable de la politique américaine chez
Morgan Stanley Wealth Management, a déclaré dans un rapport
jeudi que la volatilité des actions due à la géopolitique est
historiquement de courte durée. Mais si la hausse des prix du
pétrole persiste, "la fonction de réaction de la Fed pourrait
être compliquée, soutenant un taux de fonds fédéraux plus élevé
pendant plus longtemps".
    
    L'IRAN MET EN GARDE CONTRE D'AUTRES ATTAQUES ALORS QUE LES
FRAPPES SUR LES PÉTROLIERS SE POURSUIVENT
    L'Iran vengera le sang de ses martyrs, maintiendra le
détroit d'Ormuz fermé et attaquera les bases américaines, a
déclaré jeudi le nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei dans une
déclaration  lue à la télévision d'État, ses premières
remarques depuis qu'il a succédé à son père décédé.
    Plus tôt, deux pétroliers naviguant dans les eaux irakiennes
ont été frappés par des bateaux iraniens chargés d'explosifs,
ont indiqué des responsables irakiens de la sécurité, tandis
qu'un responsable irakien a déclaré aux médias d'État que ses
ports pétroliers "ont complètement cessé leurs activités".
    "Le marché reste très préoccupé par ce qui se passe dans le
détroit d'Ormuz, et les informations que nous recevons depuis 24
heures ne sont pas bonnes", a déclaré Rodrigo Catril, stratège
principal pour les opérations de change à la NAB. 
    L'Iran avait auparavant intensifié ses attaques contre les
navires marchands dans le détroit d'Ormuz, portant à au moins 16
le nombre de navires touchés dans la région depuis le début des
combats. Téhéran a averti  le monde de se préparer à un
pétrole à 200 dollars le baril, bien que le secrétaire américain
à l'énergie, Chris Wright, ait déclaré jeudi  qu'il était
peu probable que les prix mondiaux du pétrole atteignent ce
prix.
    
    RISQUES D'INFLATION 
    Mercredi, l'indice américain des prix à la consommation
 a augmenté de 0,3 % en février, ce qui est conforme aux
prévisions et supérieur à l'augmentation de 0,2 % enregistrée en
janvier. Le rapport n'a pas été considéré comme particulièrement
pertinent étant donné que la guerre en Iran a commencé à
alimenter l'inflation.
    Sur les marchés obligataires, le risque d'une hausse de
l'inflation l'a emporté sur les considérations de refuge, ce qui
a entraîné une hausse des rendements à l'échelle mondiale. Les
rendements des bons du Trésor à 10 ans  US10YT=RR  ont augmenté
de 4,3 points de base pour atteindre 4,249 %, après avoir bondi
de 7 points de base au cours de la nuit. 
    Les marchés ont également été préoccupés par le marché du
crédit privé de 2 000 milliards de dollars  après que la
société suisse de capital-investissement Partners Group a averti
que les taux de défaillance  pourraient doubler au cours
des prochaines années.
    Morgan Stanley < MS.N  > a chuté de 4 % après avoir
limité les rachats  dans l'un de ses fonds de crédit
privé, à la suite de mesures similaires prises par Blackstone <
BX.N  > et BlackRock < BLK.N  > au début du mois.
Blackstone et BlackRock ont perdu respectivement 3,8 % et 2,3 %.
    La Réserve fédérale américaine réduira ses taux d'intérêt
pour la première fois cette année en juin, selon les économistes
interrogés par Reuters.  Près de 40 % d'entre eux
s'attendent à une seule réduction de taux ou à aucune cette
année, soit près du double de la proportion de ceux qui en
prévoient trois ou plus.
    Les investisseurs nerveux ont recherché la liquidité du
dollar tout en évitant les monnaies des pays importateurs nets
d'énergie, notamment le Japon et une grande partie de l'Europe.
    L'euro a glissé de 0,4 % à 1,1520 $  EUR=EBS . Le dollar
était légèrement plus fort  à 159,21 yens  JPY=EBS .

Valeurs associées

BLACKROCK
926,500 USD NYSE -2,57%
BLACKSTONE
103,500 USD NYSE -3,49%
CSI 300 INDEX
4 687,56 Pts Six - Forex 1 -0,36%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 818,96 Pts Index Ex -1,26%
EUR/USD SPOT
1,1521 USD Six - Forex 1 -0,25%
HONG KONG HANG SENG INDIC
25 716,76 Pts Six - Forex 1 -0,70%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MORGAN STANLEY
154,030 USD NYSE -4,26%
NASDAQ Composite
22 379,98 Pts Index Ex -1,48%
Or
5 108,66 USD Six - Forex 1 -0,98%
Pétrole Brent
99,45 USD Ice Europ +6,22%
Pétrole WTI
94,84 USD Ice Europ +6,69%
S&P 500 INDEX
6 695,07 Pts CBOE -1,19%
STOXX Europe 600
598,86 Pts DJ STOXX -0,61%
USA BENCHMARK 10A
4,278 Rates +0,32%
USD/JPY SPOT
159,3315 Six - Forex 1 +0,21%
