Le pétrole frôle les 100 dollars le baril, les actions dérapent après les attaques sur les navires du Golfe et les mises en garde de l'Iran

Les actions mondiales ont chuté jeudi, alors que les attaques contre les pétroliers dans le Golfe et les avertissements de l'Iran ont brisé les perspectives d'une désescalade imminente dans le conflit du Moyen-Orient, poussant les prix du pétrole à près de 100 dollars le baril et alimentant de nouvelles inquiétudes sur l'inflation. Les indices boursiers de Wall Street ont chuté , entraînés par la hausse des prix du pétrole et les inquiétudes concernant le marché du crédit privé. Le Dow Jones Industrial Average .DJI et le S&P 500 .SPX ont perdu environ 1,2%, et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 1,4%. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a perdu 0,66%. L'indice MSCI All-World .MIWD00000PUS a baissé de 1,2%. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont fait un bond de 10,4 % à 101,59 dollars le baril, avant de réduire les gains, car les doutes persistent quant à savoir si la libération des réserves sera suffisante pour amortir l'impact du choc de l'offre au Moyen-Orient. Les contrats à terme sur le brut américain CLc1 se sont négociés en dernier lieu à 94,85 dollars le baril, soit une hausse de 8,7 %, et le Brent s'est maintenu juste en dessous de 100 dollars le baril. Monica Guerra, responsable de la politique américaine chez Morgan Stanley Wealth Management, a déclaré dans un rapport jeudi que la volatilité des actions due à la géopolitique est historiquement de courte durée. Mais si la hausse des prix du pétrole persiste, "la fonction de réaction de la Fed pourrait être compliquée, soutenant un taux de fonds fédéraux plus élevé pendant plus longtemps". L'IRAN MET EN GARDE CONTRE D'AUTRES ATTAQUES ALORS QUE LES FRAPPES SUR LES PÉTROLIERS SE POURSUIVENT L'Iran vengera le sang de ses martyrs, maintiendra le détroit d'Ormuz fermé et attaquera les bases américaines, a déclaré jeudi le nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei dans une déclaration lue à la télévision d'État, ses premières remarques depuis qu'il a succédé à son père décédé. Plus tôt, deux pétroliers naviguant dans les eaux irakiennes ont été frappés par des bateaux iraniens chargés d'explosifs, ont indiqué des responsables irakiens de la sécurité, tandis qu'un responsable irakien a déclaré aux médias d'État que ses ports pétroliers "ont complètement cessé leurs activités". "Le marché reste très préoccupé par ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, et les informations que nous recevons depuis 24 heures ne sont pas bonnes", a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal pour les opérations de change à la NAB. L'Iran avait auparavant intensifié ses attaques contre les navires marchands dans le détroit d'Ormuz, portant à au moins 16 le nombre de navires touchés dans la région depuis le début des combats. Téhéran a averti le monde de se préparer à un pétrole à 200 dollars le baril, bien que le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, ait déclaré jeudi qu'il était peu probable que les prix mondiaux du pétrole atteignent ce prix. RISQUES D'INFLATION Mercredi, l'indice américain des prix à la consommation a augmenté de 0,3 % en février, ce qui est conforme aux prévisions et supérieur à l'augmentation de 0,2 % enregistrée en janvier. Le rapport n'a pas été considéré comme particulièrement pertinent étant donné que la guerre en Iran a commencé à alimenter l'inflation. Sur les marchés obligataires, le risque d'une hausse de l'inflation l'a emporté sur les considérations de refuge, ce qui a entraîné une hausse des rendements à l'échelle mondiale. Les rendements des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR ont augmenté de 4,3 points de base pour atteindre 4,249 %, après avoir bondi de 7 points de base au cours de la nuit. Les marchés ont également été préoccupés par le marché du crédit privé de 2 000 milliards de dollars après que la société suisse de capital-investissement Partners Group a averti que les taux de défaillance pourraient doubler au cours des prochaines années. Morgan Stanley < MS.N > a chuté de 4 % après avoir limité les rachats dans l'un de ses fonds de crédit privé, à la suite de mesures similaires prises par Blackstone < BX.N > et BlackRock < BLK.N > au début du mois. Blackstone et BlackRock ont perdu respectivement 3,8 % et 2,3 %. La Réserve fédérale américaine réduira ses taux d'intérêt pour la première fois cette année en juin, selon les économistes interrogés par Reuters. Près de 40 % d'entre eux s'attendent à une seule réduction de taux ou à aucune cette année, soit près du double de la proportion de ceux qui en prévoient trois ou plus. Les investisseurs nerveux ont recherché la liquidité du dollar tout en évitant les monnaies des pays importateurs nets d'énergie, notamment le Japon et une grande partie de l'Europe. L'euro a glissé de 0,4 % à 1,1520 $ EUR=EBS . Le dollar était légèrement plus fort à 159,21 yens JPY=EBS .