Le pétrole en perte de vitesse

(AOF) - En légère hausse dans la matinée, le cours du baril de Brent reculait de 0,45% à 72,48 dollars ce lundi en fin de journée. Son homologue américain - le WTI- suivait la même tendance (-0,65% à 69,31 dollars). Ce mouvement baissier intervient dans un contexte géopolitique tendu. Alors que les tensions sont vives s'agissant du conflit en Ukraine, les Etats-Unis doivent imposer des droits de douane à partir de demain sur les importations en provenance du Mexique, du Canada et de la Chine. L'Europe est pour le moment épargnée.

Pétrole et parapétrolier

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.