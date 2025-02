Le pétrole en perte de vitesse

(AOF) - En hausse pendant l'essentiel de la journée, les cours de l'or noir ont basculé dans le rouge en fin d'après-midi. Le baril de WTI perd 0,15% à 72,42 dollars après avoir touché un plus haut ce lundi à 74,63 dollars. Le baril de Brent cède 0,21% à 75,51 dollars, sachant qu'il avait atteint son niveau le plus élevé en séance à un peu plus de 77 dollars. Cette inversion de tendance est intervenue après le délai d'un mois obtenu par la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, avant la mise en place d'une hausse de 25% des droits de douane par les Etats-Unis.

Dans l'intervalle, les deux pays négocieront un nouvel accord commercial.

Le Canada et le Mexique sont les deux plus grands exportateurs de brut vers les États-Unis.