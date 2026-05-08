Le pétrole en hausse en raison des hostilités au Moyen-Orient ; l'IA propulse les marchés boursiers asiatiques vers des gains hebdomadaires spectaculaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Brent dépasse les 100 dollars le baril en raison de la reprise des hostilités au Moyen-Orient

* Taïwan, le Japon et la Corée du Sud devraient enregistrer de solides gains hebdomadaires

* Le yen oscille autour de 157; les marchés sont sur le qui-vive face à une intervention

(Mise à jour des cours) par Tom Westbrook

Les cours du pétrole ont augmenté vendredi et les actions ont légèrement baissé alors que les États-Unis et l'Iran échangeaient des tirs au Moyen-Orient, bien que de nombreux marchés asiatiques s'orientaient toujours vers des gains hebdomadaires exceptionnels, la demande en IA ayant profité aux fabricants de puces.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 , référence du marché, ont progressé de 1,3 % à 101,60 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur les actions européennes STXEc1 ont reculé de 0,7 %.

Les États-Unis et l'Iran ont échangé des tirs jeudi dans l' , lors de l'épreuve la plus sérieuse à ce jour pour leur cessez-le-feu en vigueur depuis un mois, mais l'Iran a déclaré que la situation était chiffre d'affaires à la normale tandis que les États-Unis ont affirmé ne pas vouloir d'escalade. Le président Donald Trump a déclaré que le cessez-le-feu, qui a plus ou moins tenu pendant un mois, était toujours en vigueur, entretenant l'espoir d'une résolution négociée.

Les marchés boursiers asiatiques, qui ont connu une forte hausse grâce aux gains enregistrés par les fabricants de puces électroniques et d'autres titres liés à l'IA, n'ont que légèrement reculé par rapport à leurs plus hauts historiques.

L'indice MSCI le plus large des actions asiatiques hors Japon .MIAPJ0000PUS a reculé de 0,8 %, tout comme le KOSPI sud-coréen .KS11 , bien que ce dernier s'apprête toujours à enregistrer une hausse hebdomadaire de plus de 12 % – la plus forte depuis 2008 – grâce à la forte progression de Samsung < 005930.KS> et SK Hynix < 000660.KS> ont bondi.

L'indice de référence taïwanais a progressé de 6,9 % cette semaine et le Nikkei japonais .N225 de 4,5 %.

« Malgré la poursuite des hostilités et des prix du pétrole toujours élevés, les marchés anticipent une durée limitée », a déclaré Marija Veitmane, responsable de la recherche actions chez State Street Markets, l'Asie et les États-Unis attirant le plus d'achats au détriment de l'Europe.

Le Nikkei reculait de 0,4 % vendredi matin, pénalisé par la chute du titre SoftBank 9984.T après que Arm Holdings

ARM.O , dont il est l'actionnaire majoritaire, a mis en garde contre des difficultés d'approvisionnement pour sa nouvelle puce d'intelligence artificielle. .T

Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont progressé de 0,2 %. .N

Les marchés des changes sont restés globalement stables, le dollar se redressant après ses récents plus bas et le yen sous les feux de l'actualité, le Japon ayant probablement intervenu pour éviter de nouvelles baisses. FRX/

L'euro EUR= s'échangeait à 1,1731 $, le dollar australien

AUD= à 0,7210 $ et le yen JPY= à 156,9 pour un dollar, après avoir peiné à maintenir ses gains au-delà de 155 suite à des hausses provoquées par une intervention présumée de près de 70 milliards de dollars depuis jeudi dernier.

Le yuan chinois CNY=CFXS , la devise asiatique la plus performante depuis le début de la guerre, est sur le point de dépasser les 6,8 pour un dollar et se situe près de son plus haut niveau depuis 2023.

L'EMPLOI AUX ÉTATS-UNIS ET LES ÉLECTIONS AU ROYAUME-UNI AU CENTRE DE L'ATTENTION

Les investisseurs attendent le rapport sur l'emploi non agricole aux États-Unis vendredi, les créations d'emplois devant avoir augmenté de 62 000 en avril après un rebond de 178 000 en mars, selon une enquête de Reuters auprès d'économistes.

Les élections locales à travers la Grande-Bretagne sont également dans le collimateur. On s'attend à de mauvais résultats pour le Parti travailliste au pouvoir et, si cela venait à remettre en cause le leadership du Premier ministre Keir Starmer, les investisseurs craignent que le marché des gilts ne soit mis sous pression.

(« Les gilts font déjà l'objet d'une surveillance étroite en raison des risques d'inflation, et l'ajout de l'incertitude politique à ce contexte pourrait inciter davantage les investisseurs mondiaux) à se tourner vers d'autres placements », ont déclaré les analystes d'ING.

La livre sterling GBP= s'est stabilisée autour de 1,36 $. GBP/

Un tribunal commercial américain a jugé que les derniers droits de douane temporaires de 10 % imposés par Trump à l'échelle mondiale étaient injustifiés au regard d'une loi commerciale des années 1970. Mais les analystes s'attendent à un appel rapide et à un impact global limité sur les taxes américaines.

Les rendements des bons du Trésor avaient suivi la hausse des prix du brut jusqu'à jeudi, les traders s'inquiétant de l'inflation, mais ils n'ont pas beaucoup évolué vendredi, le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR s'établissant à 4,39 %.

Les rendements australiens à 10 ans AU10YT=RR ont bondi de six points de base à 4,99 %. Le bitcoin BTC= s'orientait vers une sixième semaine de hausse consécutive à 79 460 dollars.