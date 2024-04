Le pétrole en berne, la tension retombe au Proche-Orient

Natasha Kaneva, analyste matières premières pétrolières chez J.P. Morgan, prévoit pour sa part un Brent à 90 dollars le baril jusqu'en mai et à 85 dollars le baril au deuxième semestre 2024, avec une hausse à 100 dollars le baril si la Russie réduit ses exportations de 500 000 barils par jour dans le cadre de sa réduction de production.

(AOF) - Après une semaine dernière particulièrement tendue, la situation géopolitique semble - pour l’instant - s’apaiser au Proche-Orient. Le repli des cours du pétrole en témoigne : le baril de Brent perd 0,84% à 85,56 dollars et celui de WTI, 0,79% à 81,57 dollars. "Bien que la prime de risque géopolitique - la compensation que les investisseurs exigent pour le risque que des chocs géopolitiques réduisent l'offre de pétrole - soit difficile à estimer, notre estimation approximative se situerait autour de 5 à 10 dollars par baril", indiquait Goldman Sachs la semaine dernière.

Pétrole et parapétrolier

