Le pétrole dépasse les 119 dollars le baril suite aux attaques énergétiques au Moyen-Orient

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* Le Qatar, l'Arabie saoudite et le Koweït touchés par des tirs de missiles iraniens

* Augmentation de la prime du Brent par rapport au WTI

* Le Brent proche des sommets atteints le 9 mars

(Mise à jour des prix, ajout des prix du brut du Moyen-Orient au paragraphe 4, commentaires de Bessent au paragraphe 6, attaque de l'usine Pearl GTL au paragraphe 8) par Shadia Nasralla

Les prix de référence du pétrole Brent ont dépassé les 119 dollars le baril jeudi après que l'Iran a attaqué des installations énergétiques à travers le Moyen-Orient suite à l'attaque d'Israël sur son champ gazier de South Pars, une escalade majeure dans la guerre .

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 étaient en hausse de 6,02 dollars, soit 5,6%, à 113,40 dollars le baril à 1237 GMT. Plus tôt dans la session, le Brent avait grimpé de plus de 11 dollars pour atteindre un sommet de 119,13 dollars, proche du pic de trois ans et demi atteint le 9 mars.

Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 était en hausse de 7 cents, soit 0,1%, à 96,39 dollars le baril, après avoir gagné plus tôt près de 4 dollars pour s'échanger à 100,02 dollars. Le WTI se négocie à sa plus grande décote par rapport au Brent depuis 11 ans.

Pendant ce temps, les primes de référence de Dubaï et d'Oman au Moyen-Orient ont atteint des sommets historiques à environ 65 dollars le baril, selon des sources commerciales et des données de Reuters.

La banque centrale américaine a maintenu les taux d'intérêt inchangés mercredi, prévoyant une hausse de l'inflation alors que les décideurs politiques font le point sur l'impact de la guerre.

L'administration du président américain Donald Trump souhaite contrer la hausse des coûts du carburant avant les élections de novembre et le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que les États-Unis pourraient bientôt lever les sanctions sur le pétrole iranien bloqué sur les pétroliers, soit environ 140 millions de barils.

ATTAQUES ET CONTRE-ATTAQUES

Israël a attaqué le champ gazier iranien de South Pars, mais les États-Unis et le Qatar n'ont pas été impliqués, a déclaré M. Trump mercredi en fin de journée. South Pars est le secteur iranien du plus grand gisement de gaz naturel au monde, que l'Iran partage avec le Qatar, allié des États-Unis, de l'autre côté du Golfe.

M. Trump a ajouté qu'Israël n'attaquerait plus les installations iraniennes de South Pars à moins que l'Iran n'attaque le Qatar, et a averti que les États-Unis réagiraient également si l'Iran agissait contre Doha.

Mercredi, QatarEnergy avait déclaré que les attaques de missiles iraniens sur Ras Laffan, le site des principales usines de GNL du Qatar et les plus grandes du monde, avaient causé des "dégâts considérables" . L'attaque a également touché l'usine Pearl de Shell, qui produit 140 000 barils par jour de liquides issus du gaz au Qatar, interrompant ainsi la production.

Les prix du gaz en Europe ont grimpé pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis plus de trois ans.

L'Arabie saoudite a déclaré avoir intercepté quatre missiles balistiques et une tentative d'attaque de drone contre une installation gazière.

La raffinerie SAMREF de Saudi Aramco, dans laquelle Exxon

XOM.N détient une participation, dans le port de Yanbu sur la mer Rouge, a également été la cible d'une attaque aérienne jeudi. Les chargements de pétrole dans le port ont été perturbés mais ont repris depuis .

La Kuwait Petroleum Corporation a déclaré que sa raffinerie de Mina al-Ahmadi avait été touchée par un drone, déclenchant un incendie limité.

Plus tôt, Reuters a rapporté que l'administration Trump envisageait de déployer des milliers de soldats américains pour renforcer ses opérations au Moyen-Orient.