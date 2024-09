(AOF) - Le cours du Brent avançait de 1% à 73,44 dollars ce mardi après des statistiques favorables en provenance des Etats-Unis. La production industrielle et les ventes au détail sont ressorties supérieures aux attentes ce mardi. Les investisseurs prendront connaissance demain soir du verdict de la Fed. Si la première baisse des taux d'intérêt depuis 2020 semble actée, la grande question d'ici demain concerne son ampleur : 25 points de base ou 50 points de base ?

Le pétrole dans le vert après des statistiques favorables et avant la Fed

Pétrole et parapétrolier

