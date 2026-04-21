Le pétrole chute en raison de la probabilité de négociations entre les États-Unis et l'Iran et de l'ouverture de l'offre

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* L'Iran envisage de participer aux pourparlers de paix au Pakistan

* Selon Citi, un nouveau mois de perturbations à Hormuz pourrait pousser les prix vers 110 dollars le baril au deuxième trimestre

* Le marché attend les données de l'EIA mercredi

* La Russie va arrêter les exportations du Kazakhstan vers l'Allemagne

(Mise à jour des prix et des détails) par Seher Dareen

Les prix du pétrole ont chuté mardi, inversant les gains de la session précédente, sur les attentes que les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran auront lieu cette semaine et conduiront à une augmentation de l'offre en provenance de la région productrice clé du Moyen-Orient.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en baisse de 69 cents à 94,79 dollars le baril à 0955 GMT.

Le contrat West Texas Intermediate (WTI) CLc1 pour mai était en baisse de 1,12 $, soit 1,3 %, à 88,49 $. Ce contrat expire mardi et celui de juin, plus actif, a perdu 16 cents à 90,27 dollars.

Les deux indices de référence ont bondi lundi, le Brent gagnant 5,6 % et le WTI 6,9 %, après que l'Iran a de nouveau fermé le détroit d'Ormuz et que les États-Unis ont saisi un cargo iranien dans le cadre de leur blocus portuaire.

Les investisseurs se concentrent sur la question de savoir si les pourparlers de cette semaine pourraient aboutir à une prolongation du cessez-le-feu existant ou à un accord final, bien que de nouvelles perturbations des flux pétroliers restent probables.

"Le marché (est enclin à croire qu'avant l'expiration du cessez-le-feu demain, les États-Unis et l'Iran parviendront au moins à une extension, et que les discussions israélo-libanaises prévues pour jeudi ne décevront pas non plus", a déclaré Tamas Varga, analyste chez PVM Oil Associates.

Soulignant l'incertitude, un responsable iranien a déclaré qu'aucune décision n'avait été prise pour participer aux pourparlers, et le ministre iranien des affaires étrangères Abbas Araqchi a déclaré que "les violations continues du cessez-le-feu" par les États-Unis constituaient un obstacle à la poursuite des négociations.

La navigation dans le détroit d'Ormuz, où transite environ un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole, est restée limitée lundi et le commissaire européen à l'énergie, Dan Jorgensen, a déclaré que l'été serait difficile pour l'Europe en raison des pénuries de carburant, même dans le meilleur des cas.

Si les perturbations persistent pendant un mois supplémentaire, les pertes totales pourraient s'élever à environ 1,3 milliard de barils, avec des prix probablement proches de 110 dollars au deuxième trimestre, selon Citi.

Pendant ce temps, les pompiers s'attaquaient toujours à un incendie dans le port russe de Tuapse sur la mer Noire mardi, plus de 24 heures après une attaque de drone ukrainien, selon les autorités locales.

L'un des principaux ports du sud de la Russie, Tuapse est un centre d'exportation de produits pétroliers et abrite une importante raffinerie de pétrole du même nom appartenant à Rosneft ROSN.MM .

La Russie s'apprête à arrêter les exportations de pétrole du Kazakhstan vers l'Allemagne via l'oléoduc Droujba à partir du 1er mai, ont déclaré trois sources industrielles à Reuters. Le Kazakhstan fournit du pétrole à l'Allemagne via l 'embranchement nord de Droujba, qui traverse la Pologne.

Le marché attend également le rapport hebdomadaire sur le pétrole de l'Administration américaine d'information sur l'énergie. Le rapport pour la semaine se terminant le 10 avril a montré que les stocks américains de brut, d'essence et de distillat ont baissé alors que les importations ont diminué et les exportations ont augmenté.

"Une augmentation continue des exportations américaines de pétrole brut et de produits confirmerait la rareté du pétrole disponible en Extrême-Orient et en Europe et pourrait apporter un nouveau soutien aux prix du pétrole", a ajouté M. Varga de PVM.