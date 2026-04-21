Kering nomme deux nouveaux administrateurs indépendants
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 13:08
Dans un communiqué, le groupe explique qu'il prévoit de soumettre, lors de son assemblée générale annuelle du 28 mai, la cooptation de Marie-Hélène Chenut. De nationalité française, celle-ci a occupé pendant plus de 35 ans des responsabilités opérationnelles et stratégiques chez Chanel, notamment à la tête des métiers de la haute couture et des ateliers, qu'elle a dirigés pendant neuf ans.
Sera également proposée la nomination de l'homme d'affaires français Laurent Kleitman, actuellement directeur général et membre du conseil d'administration de Mandarin Oriental. Ce dernier a précédemment occupé les fonctions de PDG des Parfums Christian Dior et de directeur général de l'activité beauté de LVMH en Russie.
Ces arrivées interviennent alors que Jean-Pierre Denis a remis sa démission de son mandat d'administrateur après 18 ans passés au conseil, avec une prise d'effet à l'issue de la prochaine assemblée générale.
En tenant compte de l'arrivée à échéance des mandats de Maureen Chiquet et Yonca Dervisoglu, le conseil d'administration comptera dorénavant 13 membres, avec un taux d'indépendance de 64% et une proportion de femmes de 45%. Cinq nationalités y seront représentées.
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