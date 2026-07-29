Le pétrole bondit de 7 % face à l'intensification des frappes aériennes au Moyen-Orient

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* Trump promet une riposte à l'attaque iranienne contre les troupes américaines au Moyen-Orient

* Un analyste s'attend à ce que le Brent oscille à court terme entre 80 et 100 dollars

* Le trafic de pétroliers dans le détroit d'Ormuz reste faible, selon les données du secteur maritime

* Les Houthis du Yémen envisageraient d'imposer des redevances aux navires traversant la mer Rouge, selon certaines sources

par Nicole Jao

Les cours du pétrole ont grimpé de 7 % mercredi alors que les frappes aériennes reprenaient au Moyen-Orient , alimentant les craintes d'une baisse de l'offre, les données du gouvernement américain indiquant que les stocks de brut avaient atteint leur plus bas niveau depuis plusieurs années.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 6,16 dollars, soit 7,33%, à 90,25 dollars le baril à 11 h 36 (heure de l'Est) (15 h 36 GMT). Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a gagné 5,40 dollars, soit 6,81%, à 84,65 dollars le baril.

“La reprise des frappes militaires au Moyen-Orient et les déclarations des responsables iraniens réaffirmant leur volonté de contrôler le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, alors que les flux de pétrole transitant par ce détroit sont en baisse, font à nouveau grimper les cours du pétrole”, a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

Les États-Unis et l’Arabie saoudite ont lancé mercredi des frappes contre des groupes soutenus par l’Iran en Irak, les accusant d’être à l’origine d’attaques de drones contre des installations pétrolières saoudiennes. Ces frappes sont survenues quelques heures après que l’armée américaine a déclaré avoir déjoué une attaque surprise de l’Iran contre les troupes américaines dans la région. L’Iran a affirmé avoir tiré sur des navires dans le détroit d’Ormuz et sur des bases américaines en Jordanie. Les prix ont encore grimpé après que le président Donald Trump, lors d’une interview accordée à Fox News, a promis de nouvelles frappes contre l’Iran.

LE DÉTROIT D'HORMUZ AU CŒUR DE L'ACTUALITÉ Téhéran a rejeté la proposition d’Oman visant une gestion conjointe régionale du détroit, a déclaré mercredi un haut responsable iranien à Reuters.

“Nous pensons que les cours du Brent continueront à osciller entre 80 et 100 dollars le baril à court terme, à mesure que le conflit au Moyen-Orient connaîtra des hauts et des bas”, a déclaré Suvro Sarkar, responsable de la recherche sur l’énergie à la DBS Bank. Seuls quelques navires transportant des matières premières ont transité par le détroit cette semaine, alors même que cinq ont emprunté mercredi le détroit de Bab el-Mandeb, une voie alternative pour les livraisons de pétrole saoudien vers l’Asie, et 39 mardi. Il s’agit du nombre le plus élevé depuis le 19 juillet, juste avant que les militants houthis du Yémen, soutenus par l’Iran, n’annoncent un blocus maritime de l’Arabie saoudite. Les Houthis envisagent également d’imposer des redevances aux navires commerciaux traversant le sud de la mer Rouge, ont indiqué à Reuters des sources régionales proches du dossier. La Chine a mené des pourparlers directs avec le groupe afin de permettre à ses pétroliers de traverser la région sans être attaqués, ont déclaré six sources proches du dossier.

“D’après ce que je constate, leur capacité à bloquer le trafic au niveau de Bab el-Mandeb est loin d’être aussi efficace que dans le détroit d’Ormuz, même s’il semble y avoir davantage de navires entrant que sortant”, a déclaré Scott Shelton, spécialiste de l’énergie chez TP ICAP.

Les stocks américains de pétrole brut ont baissé la semaine dernière, les exportations d’énergie restant soutenues et la demande intérieure solide, ont indiqué des analystes. Les stocks de brut ont reculé de 7,2 millions de barils pour s’établir à 404,5 millions de barils la semaine dernière, leur plus bas niveau depuis 2018, a annoncé mercredi l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA). Les analystes s’attendaient à une baisse de 1,3 million de barils. EIA/S Autre facteur de soutien aux prix: l’OPEP+ devrait suspendre les augmentations de production de pétrole pendant trois mois à compter d’octobre, ont indiqué des sources à Reuters, une fois que le groupe de producteurs aura achevé le retour progressif des barils prévu à la suite des réductions volontaires.