Le pétrole boit le bouillon

(AOF) - Les cours du pétrole reculent de plus de 3% alors que l'Arabie saoudite s'apprêterait à abandonner son objectif non officiel de 100 dollars le baril. Le cours du baril de Brent recule ainsi de 3,39% à 70,97 dollars en milieu d'après-midi. Selon des sources proches du dossier citées par le Financial Times, Riyad se prépare à augmenter sa production le 1er décembre pour gagner des parts de marché, un signe que le Royaume s'est résigné à une période de prix du pétrole bas.

Ces dernières années, l'Opep+, dont l'Arabie saoudite est le membre le plus important, a procédé à des réductions de production pour soutenir les prix de l'or noir.

Les Etats-Unis, la France et leurs alliés ont par ailleurs appelé à un cessez-le-feu de 21 jours en Liban.