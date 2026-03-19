Le pétrole augmente après que l'Iran a frappé des installations énergétiques au Moyen-Orient

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* Le Brent gagne jusqu'à 5 dollars, le WTI plus de 3 dollars

* Le Qatar et l'Arabie saoudite touchés par des tirs de missiles iraniens

* La Fed américaine maintient ses taux et prévoit une hausse de l'inflation dans un contexte de guerre

(Mise à jour des prix, ajout de commentaires d'analystes; paragraphes) par Sam Li et Emily Chow

Les prix du pétrole ont augmenté jeudi, le Brent de référence gagnant jusqu'à 5 dollars le baril, après que l'Iran a attaqué des installations énergétiques à travers le Moyen-Orient à la suite d'une attaque sur le champ gazier de South Pars, une escalade majeure dans la guerre avec les États-Unis et Israël.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 étaient en hausse de 4,66 dollars, soit 4,3 %, à 112,04 dollars le baril à 4 heures GMT, après une hausse antérieure de plus de 5 dollars à 112,86 dollars le baril. Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a augmenté de 96 cents, soit 1%, à 97,28 dollars le baril, après avoir augmenté de plus de 3 dollars.

Le Brent a clôturé en hausse de 3,8 % mercredi, tandis que le WTI est resté pratiquement stable. Le WTI a connu sa plus forte décote par rapport au Brent depuis 11 ans en raison de la libération des réserves stratégiques américaines et de l'augmentation des coûts de transport, tandis que les nouvelles attaques contre les installations énergétiques du Moyen-Orient ont renforcé le soutien au Brent.

"L'escalade au Moyen-Orient, les attaques précises sur les infrastructures pétrolières et la mort des dirigeants iraniens laissent présager une perturbation prolongée de l'approvisionnement en pétrole", a déclaré Priyanka Sachdeva, analyste chez Phillip Nova, dans une note.

"Pour ajouter de l'huile sur le feu, la Réserve fédérale a servi des 'taux stables' avec un discours hawkish, soulignant les inquiétudes économiques qui suivent une guerre."

La banque centrale américaine a maintenu les taux d'intérêt inchangés mercredi, prévoyant une hausse de l'inflation alors que les décideurs politiques font le point sur l'impact de la guerre américano-israélienne avec l'Iran.

Mercredi, QatarEnergy a déclaré que les attaques de missiles iraniens sur Ras Laffan, le site des principales opérations de traitement du GNL du Qatar, ont causé des "dommages considérables " à son centre énergétique.

L'Arabie saoudite a déclaré avoir intercepté et détruit quatre missiles balistiques lancés mercredi en direction de Riyad, ainsi qu'une tentative d'attaque par drone contre une installation gazière.

Avant ses attaques, l'Iran a émis des avertissements d'évacuation pour plusieurs installations pétrolières en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar, se préparant ainsi à riposter aux frappes contre ses propres infrastructures énergétiques à South Pars et Asaluyeh.

South Pars est le secteur iranien du plus grand gisement de gaz naturel au monde, que l'Iran partage avec le Qatar, allié des États-Unis, de l'autre côté du Golfe.

Israël a mené l'attaque contre le champ gazier de South Pars, mais les États-Unis et le Qatar n'ont pas été impliqués, a déclaré le président Donald Trump mercredi en fin de journée.

Il a ajouté qu'Israël n'attaquerait plus les installations iraniennes de South Pars à moins que l'Iran n'attaque le Qatar, et a averti que les États-Unis réagiraient si l'Iran agissait contre Doha.

Les prix du pétrole devraient rester soutenus alors que les nouvelles attaques de l'Iran sur les infrastructures énergétiques du Moyen-Orient aggravent les tensions régionales, sans aucun signe de désescalade dans le conflit ou de réouverture à court terme du détroit d'Ormuz, a déclaré Tina Teng, stratège de marché chez Moomoo ANZ.

Plus tôt, Reuters a rapporté que l'administration de Trump 'envisage de déployer des milliers de soldats américains pour renforcer son opération au Moyen-Orient, en préparation des prochaines étapes de sa campagne contre l'Iran.

Les options comprennent la sécurisation du passage des pétroliers dans le détroit d'Ormuz, qui impliquerait principalement les forces aériennes et navales, ont déclaré les sources citées dans le rapport, mais la sécurisation du détroit pourrait également impliquer le déploiement de troupes américaines.