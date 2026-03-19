 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le pétrole augmente après que l'Iran a frappé des installations énergétiques au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 05:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Brent gagne jusqu'à 5 dollars, le WTI plus de 3 dollars

* Le Qatar et l'Arabie saoudite touchés par des tirs de missiles iraniens

* La Fed américaine maintient ses taux et prévoit une hausse de l'inflation dans un contexte de guerre

(Mise à jour des prix, ajout de commentaires d'analystes; paragraphes) par Sam Li et Emily Chow

Les prix du pétrole ont augmenté jeudi, le Brent de référence gagnant jusqu'à 5 dollars le baril, après que l'Iran a attaqué des installations énergétiques à travers le Moyen-Orient à la suite d'une attaque sur le champ gazier de South Pars, une escalade majeure dans la guerre avec les États-Unis et Israël.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 étaient en hausse de 4,66 dollars, soit 4,3 %, à 112,04 dollars le baril à 4 heures GMT, après une hausse antérieure de plus de 5 dollars à 112,86 dollars le baril. Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a augmenté de 96 cents, soit 1%, à 97,28 dollars le baril, après avoir augmenté de plus de 3 dollars.

Le Brent a clôturé en hausse de 3,8 % mercredi, tandis que le WTI est resté pratiquement stable. Le WTI a connu sa plus forte décote par rapport au Brent depuis 11 ans en raison de la libération des réserves stratégiques américaines et de l'augmentation des coûts de transport, tandis que les nouvelles attaques contre les installations énergétiques du Moyen-Orient ont renforcé le soutien au Brent.

"L'escalade au Moyen-Orient, les attaques précises sur les infrastructures pétrolières et la mort des dirigeants iraniens laissent présager une perturbation prolongée de l'approvisionnement en pétrole", a déclaré Priyanka Sachdeva, analyste chez Phillip Nova, dans une note.

"Pour ajouter de l'huile sur le feu, la Réserve fédérale a servi des 'taux stables' avec un discours hawkish, soulignant les inquiétudes économiques qui suivent une guerre."

La banque centrale américaine a maintenu les taux d'intérêt inchangés mercredi, prévoyant une hausse de l'inflation alors que les décideurs politiques font le point sur l'impact de la guerre américano-israélienne avec l'Iran.

Mercredi, QatarEnergy a déclaré que les attaques de missiles iraniens sur Ras Laffan, le site des principales opérations de traitement du GNL du Qatar, ont causé des "dommages considérables " à son centre énergétique.

L'Arabie saoudite a déclaré avoir intercepté et détruit quatre missiles balistiques lancés mercredi en direction de Riyad, ainsi qu'une tentative d'attaque par drone contre une installation gazière.

Avant ses attaques, l'Iran a émis des avertissements d'évacuation pour plusieurs installations pétrolières en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar, se préparant ainsi à riposter aux frappes contre ses propres infrastructures énergétiques à South Pars et Asaluyeh.

South Pars est le secteur iranien du plus grand gisement de gaz naturel au monde, que l'Iran partage avec le Qatar, allié des États-Unis, de l'autre côté du Golfe.

Israël a mené l'attaque contre le champ gazier de South Pars, mais les États-Unis et le Qatar n'ont pas été impliqués, a déclaré le président Donald Trump mercredi en fin de journée.

Il a ajouté qu'Israël n'attaquerait plus les installations iraniennes de South Pars à moins que l'Iran n'attaque le Qatar, et a averti que les États-Unis réagiraient si l'Iran agissait contre Doha.

Les prix du pétrole devraient rester soutenus alors que les nouvelles attaques de l'Iran sur les infrastructures énergétiques du Moyen-Orient aggravent les tensions régionales, sans aucun signe de désescalade dans le conflit ou de réouverture à court terme du détroit d'Ormuz, a déclaré Tina Teng, stratège de marché chez Moomoo ANZ.

Plus tôt, Reuters a rapporté que l'administration de Trump 'envisage de déployer des milliers de soldats américains pour renforcer son opération au Moyen-Orient, en préparation des prochaines étapes de sa campagne contre l'Iran.

Les options comprennent la sécurisation du passage des pétroliers dans le détroit d'Ormuz, qui impliquerait principalement les forces aériennes et navales, ont déclaré les sources citées dans le rapport, mais la sécurisation du détroit pourrait également impliquer le déploiement de troupes américaines.

Valeurs associées

Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Pétrole Brent
111,75 USD Ice Europ +1,92%
Pétrole WTI
97,55 USD Ice Europ -1,56%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vue du site gazier de QatarEnergy de Ras Laffan le 2 mars 2026 ( AFP / - )
    Trump menace de cibler les champs gaziers iraniens après des attaques contre le Qatar
    information fournie par AFP 19.03.2026 06:04 

    Donald Trump a menacé de cibler les champs gaziers iraniens si Téhéran ne cesse pas ses attaques contre le Qatar, deuxième exportateur de GNL, qui ont à nouveau fait grimper les cours du pétrole jeudi. Si l'Iran "décide imprudemment d'attaquer un pays tout à fait ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 19.03.2026 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * ENI ENI.MI ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 18/03/2026
    Top 5 IA du 18/03/2026
    information fournie par Libertify 19.03.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Bolloré, Sanofi , Technip Energies , Vallourec , Visa. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font ... Lire la suite

  • Un homme fouille les décombres d'un lieu visé par une attaque aérienne russe, le 18 mars 2026 à Zaporijjia en Ukraine ( AFP / Roman PILIPEY )
    Ukraine: nouveau bras de fer à Bruxelles entre l'UE et Orban
    information fournie par AFP 19.03.2026 04:09 

    Les dirigeants européens se retrouvent jeudi à Bruxelles pour une énième passe d'armes avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban qui, en pleine campagne électorale, bloque depuis des mois un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Réunis jeudi en sommet, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank