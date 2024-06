Le peso mexicain affaibli par le risque politique

(AOF) - La devise mexicaine a perdu 4,5% à 0,05595 dollar cette semaine après la large victoire aux élections du parti de gauche au pouvoir. La nouvelle présidente, Claudia Sheinbaum, pourrait obtenir une majorité des deux tiers dans les deux chambres, lui permettant de modifier la constitution. Les investisseurs s’inquiètent de certaines réformes envisagées, qui élimineraient des organes de contrôle essentiels, éroderaient l'indépendance de la justice et concentreraient davantage de pouvoirs dans les mains de l'exécutif.

