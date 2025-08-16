Le personnel d'OpenAI cherche à vendre pour 6 milliards de dollars d'actions à SoftBank et à d'autres, selon une source

(Modification des sources d'approvisionnement dans le premier paragraphe, ajout de détails à partir du deuxième paragraphe) par Juby Babu

Les employés actuels et anciens d'OpenAI cherchent à vendre pour près de 6 milliards de dollars d'actions du fabricant de ChatGPT à des investisseurs tels que SoftBank Group 9984.T et Thrive Capital, a déclaré vendredi à Reuters une source au fait du dossier.

L'opération potentielle valoriserait la société à 500 milliards de dollars, contre 300 milliards actuellement, ce qui souligne à la fois l'augmentation rapide du nombre d'utilisateurs et du chiffre d'affaires d'OpenAI, ainsi que la concurrence intense que se livrent les entreprises d'intelligence artificielle pour attirer les talents.

SoftBank, Thrive et Dragoneer Investment Group n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Ces trois sociétés d'investissement ont déjà investi dans OpenAI.

Bloomberg News, qui avait déjà fait état de ce développement, a déclaré que les discussions n'en étaient qu'à leurs débuts et que la taille de la vente pourrait changer.

L'investissement dans la vente d'actions secondaires s'ajoute au rôle de SoftBank qui a dirigé le premier tour de financement d'OpenAI, d'un montant de 40 milliards de dollars.

Soutenue par son produit phare ChatGPT, OpenAI a doublé son chiffre d'affaires au cours des sept premiers mois de l'année, atteignant un chiffre d'affaires annualisé de 12 milliards de dollars, et est en passe d'atteindre 20 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, a rapporté Reuters au début du mois d'août.

OpenAI, soutenue par Microsoft, compte environ 700 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires pour ses produits ChatGPT, contre 400 millions en février.