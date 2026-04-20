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Le Pérou autorise le démarrage du projet Tia Maria de Southern Copper, longtemps retardé
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 00:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère péruvien de l'énergie et des mines a autorisé le démarrage des activités d'exploitation du projet cuprifère Tia Maria de Southern Copper Corp, longtemps retardé, selon une résolution gouvernementale.

L'approbation permet à l'unité péruvienne de Southern Copper de commencer la première phase d'exploitation de la mine à ciel ouvert de La Tapada, située dans le district de Cocachacra, dans la région d'Arequipa , au sud du Pérou , et dont l'exploitation a été retardée pendant plus de dix ans.

La résolution de vendredi confirme que l'entreprise a satisfait aux exigences réglementaires, notamment en matière de certification environnementale, de propriété foncière et d'obligations en matière de sécurité et de santé, a déclaré le ministère.

Le ministère a approuvé l'étude d'impact environnemental de Tia Maria en 2014, et d'autres approbations techniques ont été accordées en 2018. Le ministère a déclaré qu'aucune consultation préalable des communautés indigènes n'était nécessaire, car aucune n'est présente dans la zone d'influence directe du projet.

Le projet, l'un des développements miniers les plus controversés du Pérou, est confronté depuis des années à l'opposition locale concernant l'utilisation de l'eau et les préoccupations environnementales.

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