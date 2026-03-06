Le Pentagone et la FAA vont tester un système laser anti-drone à haute énergie au Nouveau-Mexique

(Ajoute des commentaires du secrétaire adjoint et plus de détails dans les paragraphes 4-8) par David Shepardson

Le Pentagone a annoncé vendredi qu'il allait tester avec l'Administration fédérale de l'aviation, ce week-end au Nouveau-Mexique, un laser à haute énergie utilisé pour lutter contre les drones menaçants.

"Cet événement répondra spécifiquement aux préoccupations de la FAA en matière de sécurité tout en recueillant des données sur les effets matériels du laser sur des substituts d'aéronefs, en validant la fonctionnalité des systèmes d'arrêt de sécurité automatisés et en informant les analyses pour la sécurité oculaire des équipages", a déclaré le Pentagone.

Le 25février, l'armée américaine a abattu par erreur un drone gouvernemental à l'aide d'un système anti-drone à base de laser . Cela a incité la FAA à étendre la zone d'interdiction de vol autour de Fort Hancock, au Texas, après que la FAA a déclaré le 18 février qu'elle interrompait tous les vols pendant 10 jours à l'aéroport voisin d'El Paso, au Texas, avant de faire marche arrière et de lever son ordre au bout de huit heures environ.

Le secrétaire adjoint aux transports, Steve Bradbury, a déclaré à Reuters lors d'une interview vendredi que les tests étaient nécessaires pour que la FAA puisse "se familiariser avec les limites du système laser, la manière dont il peut être ajusté et contrôlé", a déclaré M. Bradbury.

M. Bradbury a ajouté que la FAA était déterminée à développer un cadre qui lui permettrait de s'assurer que l'espace aérien est sûr lorsque le système est utilisé, et qu'elle n'aurait pas besoin d'approuver les utilisations individuelles.

"Si ce n'est pas le cas, nous devrons fermer l'espace aérien ou au moins le restreindre si nécessaire", a déclaré M. Bradbury, précisant que la FAA travaillait rapidement à l'achèvement de l'analyse de sécurité. "Ils ont un travail d'une importance capitale à faire et nous avons un travail d'une importance capitale à faire et nous devons nous coordonner pour que les deux travaux soient réalisés."

Les législateurs ont déclaré mercredi, à l'issue d'une réunion d'information confidentielle, que les incidents montraient la nécessité d'une coordination nettement améliorée.

"Il est clair qu'il y a eu de vrais défis en termes d'opérationnalisation de la technologie anti-drone", a déclaré Ted Cruz, président de la commission du commerce du Sénat.