Le Pentagone entame le processus de recherche de contractants pour le Dôme d'or
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 18:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Stone

L'Agence de défense antimissile du Pentagone a entamé le processus d'attribution des contrats pour le bouclier antimissile Dôme d'or du président Donald Trump , selon un avis d'appel d'offres publié mercredi.

Les ambitions du Dôme d'or reflètent celles du Dôme de Fer israélien - un bouclier de défense antimissile national - mais un système de défense à plusieurs niveaux plus vaste et plus complexe nécessite un vaste réseau de satellites en orbite couvrant un plus grand territoire.

Le contrat "Scalable Homeland Innovative Enterprise Layered Defense" (SHIELD) représente un véhicule de livraison indéfinie de 151 milliards de dollars sur 10 ans, conçu pour déployer rapidement de nouvelles capacités de défense afin de protéger "le territoire national des États-Unis, ses forces déployées, ses alliés et ses amis" contre les menaces des missiles balistiques, hypersoniques et de croisière.

Les propositions doivent être remises le 10 octobre, selon un bulletin gouvernemental publié mercredi après-midi.

La structure du contrat permet au Pentagone et à d'autres entités du ministère de la défense d'émettre rapidement des ordres de mission dans le cadre d'un mécanisme de passation de marché unique et flexible, plutôt que de gérer des procédures concurrentielles distinctes pour chaque besoin. En substance, le contrat SHIELD pourrait soutenir l'effort de centralisation des achats, selon les dirigeants de l'industrie.

Les dirigeants du secteur affirment que les entreprises se positionnent pour devenir des fournisseurs autorisés dans le cadre de ce contrat étendu, que l'agence prévoit d'attribuer à tous les soumissionnaires qualifiés plutôt que de sélectionner un nombre limité de contractants.

Les domaines d'activité couvrent 19 domaines, de la recherche et du développement de pointe à la production, aux essais et à la maintenance de systèmes d'armes avancés.

Des entrepreneurs tels que Lockheed Martin LMT.N , Northrop Grumman NOC.N , RTX RTX.N et Boeing BA.N disposent d'une variété de systèmes de défense antimissile et devraient participer au projet Dôme d'or.

SpaceX, qui était partie de l'offre pour les contrats pour le Dôme d'or aux côtés du fabricant de logiciels Palantir PLTR.O , et le fabricant de systèmes de défense Anduril sont attendus pour présenter des idées.

