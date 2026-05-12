Le Pentagone déploie Mythos d'Anthropic pour combler ses failles de cybersécurité tout en prévoyant de se séparer de l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des citations d'un responsable du ministère de la Défense ainsi que des informations contextuelles sur le différend opposant Anthropic au gouvernement américain) par Mike Stone

Le Pentagone déploie le modèle de cybersécurité Mythos d'Anthropic pour détecter et corriger les vulnérabilités logicielles au sein du gouvernement américain, alors même qu'il s'efforce de mener à bien sa transition pour se passer de cette entreprise spécialisée dans l'IA, a déclaré mardi le responsable technologique en chef du département de la Défense.

Annoncé le 7 avril, Mythos est déployé dans le cadre du « Project Glasswing » d'Anthropic, une initiative contrôlée dans le cadre de laquelle certaines organisations sont autorisées à utiliser le modèle Claude Mythos préversion, qui n'a pas encore été commercialisé, à des fins de cybersécurité défensive.

Selon Anthropic, Mythos est capable de détecter des vulnérabilités vieilles de plusieurs décennies dans les navigateurs web, les infrastructures et les logiciels.

Emil Michael, directeur technique du département de la Défense et sous-secrétaire à la recherche et à l'ingénierie, a déclaré que le Pentagone continuait à mettre en œuvre son plan visant à retirer les produits d'Anthropic de ses travaux dans les mois à venir.

Il a toutefois précisé que la question de Mythos « constitue un enjeu de sécurité nationale » qui a conduit le gouvernement à renforcer la sécurité des réseaux, car ce modèle dispose de capacités spécifiques pour détecter les vulnérabilités informatiques et les corriger.

M. Michael a déclaré aux participants d'une conférence à Washington, D.C., que si ces vulnérabilités ont toujours existé, les outils d'intelligence artificielle tels que Mythos permettent désormais de les détecter et de les corriger plus rapidement — mais aussi de les exploiter plus rapidement.

M. Michael a également déclaré que l'avantage d'Anthropic est temporaire, ajoutant que les modèles d'OpenAI, de xAI et de Google arriveront bientôt.

Le DOD a déclaré qu’Anthropic représentait un risque pour la chaîne d’approvisionnement après que les deux parties n’aient pas réussi à s’entendre sur la manière dont les modèles d’Anthropic pourraient être utilisés par l’agence.

Anthropic a intenté un procès contre l'administration Trump en mars afin de tenter de faire lever la mise sur liste noire du Pentagone.