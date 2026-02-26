Le Pentagone demande aux entreprises de défense d'évaluer leur dépendance aux services d'IA d'Anthropic, selon une source

Le Pentagone veut qu'Anthropic assouplisse les restrictions d'utilisation militaire

Hegseth a donné à Anthropic jusqu'à vendredi 17 heures pour répondre

Le Pentagone a interrogé Lockheed au sujet d'Anthropic, selon l'entreprise

A également contacté Boeing, selon Axios

Le Pentagone a demandé aux entreprises de défense d'évaluer leur dépendance à l'égard d'Anthropic, a déclaré mercredi une personne familière avec le sujet, avant la date limite de vendredi pour que le fournisseur de services d'intelligence artificielle réponde à une demande d'élimination des sauvegardes.

Le ministère de la défense est en conflit depuis des mois avec Anthropic, qui, selon Reuters , n'a pas l'intention d'assouplir ses restrictions d'utilisation à des fins militaires.

Les pourparlers se poursuivent après une réunion entre le secrétaire à la Défense Pete Hegseth et le directeur général d'Anthropic Dario Amodei.

Au cours de cette réunion, M. Hegseth a déclaré que si Anthropic n'obtempérait pas, le Pentagone prendrait des mesures à son encontre, notamment en la qualifiant de "risque pour la chaîne d'approvisionnement" ou en invoquant une loi qui obligerait Anthropic à modifier ses règles, selon Reuters.

Le ministère de la défense a donné à Anthropic jusqu'à vendredi 17 heures (heure de l'Est) (2200 GMT) pour répondre, selon Reuters.

"Le bureau du secrétaire à la guerre se prépare à exécuter toute décision que le secrétaire pourrait prendre vendredi concernant Anthropic", a déclaré un haut fonctionnaire du Pentagone.

Le Pentagone a demandé à des sous-traitants, dont Lockheed Martin LMT.N , de fournir une évaluation de leur dépendance à l'égard d'Anthropic, une étape vers la désignation potentielle de la société d'IA en tant que risque pour la chaîne d'approvisionnement, a déclaré à Reuters la personne au fait de la question.

Parmi les sous-traitants contactés figure Boeing BA.N , a rapporté Axios mercredi.

Un porte-parole de Lockheed a déclaré à Reuters que le Pentagone avait contacté l'entreprise. Boeing Defense, Space and Security a déclaré qu'il n'avait pas de contrat actif avec Anthropic.

Anthropic n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La personne au courant de l'affaire n'était pas autorisée à parler aux médias et a donc refusé d'être identifiée.

Le Pentagone a fait pression sur les grandes entreprises d'intelligence artificielle, dont Anthropic et OpenAI, pour qu'elles mettent leurs outils d'intelligence artificielle à disposition sur les réseaux classifiés sans les nombreuses restrictions standard qu'elles appliquent aux utilisateurs, a rapporté Reuters .

Le différend avec Anthropic découle du refus de la startup de supprimer les garanties qui empêcheraient l'utilisation de sa technologie pour cibler des armes de manière autonome et mener des activités de surveillance aux États-Unis.

Le département a utilisé les produits d'intelligence artificielle d'Anthropic lors d'un raid militaire qui a permis de capturer le président vénézuélien Nicolas Maduro, a rapporté le Wall Street Journal .