Le Pentagone critique les exercices militaires en mer de Chine du Sud

WASHINGTON, 3 juillet (Reuters) - Le département américain de la Défense a fait part jeudi de ses inquiétudes à propos des exercices menés par l'armée chinoise en mer de Chine du Sud, estimant que ces manoeuvres allaient dégrader davantage la situation dans les eaux contestées. Pékin revendique la souveraineté sur la quasi-totalité de la mer de Chine du Sud, riche en matières premières et ressources énergétiques, ce que Washington et d'autres pays de la région contestent. Les exercices militaires chinois sont "contreproductifs aux efforts visant à apaiser les tensions et maintenir la stabilité", a déclaré le Pentagone. Dans un communiqué, il dénonce de nouvelles actions destinées à "affirmer des revendications illégitimes et désavantager" les voisins de la Chine en Asie du Sud-Est. La Chine a annoncé la semaine dernière la tenue à compter du 1er juillet de cinq jours d'exercices militaires près d'îlots revendiqués également par le Vietnam. Washington accuse la Chine de militariser la mer de Chine du Sud et de tenter d'intimider ses voisins qui souhaiteraient exploiter ces eaux. (Eric Beech; version française Jean Terzian)

